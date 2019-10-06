"10 месяцев спустя": Тодоренко и Топалов растрогали семейной идиллией с сыночком

Маленькому Мише исполнилось 10 месяцев
Счастливые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов с удовольствием делятся в сети милыми и забавными моментами из своей семейной жизни, а также показывают, как растет их сыночек Михаил, которого дома ласково называют Майкл. Так, недавно звездная парочка даже решила сама написать книгу сказок для малыша, а процесс запечатлела на смешном видео. 5 октября их сыночку исполнилось 10 месяцев и любящие мама и папа поздравили его в сети.
Регина показала настоящую семейную идиллию - на милом фото она и сыночек трогательно целуют папу. Снимок сделан во время прогулки на улице, так что все одеты довольно тепло, а ребенок в шапочке и комбинезоне.
"#10месяцев спустя) @vladtopalovofficial + @reginatodorenko = три медведя. Люблю вас, мои пацаны", - написала телеведущая.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (instagram.com/reginatodorenko)
Топалов тоже не остался в стороне и поделился очаровательным кадром, на котором он держит сына на руках и целует его, а малыш довольно улыбается. К слову, на этом фото хорошо видно лицо мальчика.
"С днем рождения, родной мой человечек!" - прокомментировал певец.
Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)
Умиленные подписчики тут же принялись гадать, на кого больше похож маленький Майкл и оставили много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Напомним, Регина Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой. Телеведущая получила российскую награду "ТЭФИ" в категрии "Лучшее утренее шоу" за свой проект о детях "Регина +1".
Ранее Регина Тодоренко в полупрозрачном наряде умилила романтичным фото с мужем Владом Топаловым.