"10 месяцев спустя": Тодоренко и Топалов растрогали семейной идиллией с сыночком

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Маленькому Мише исполнилось 10 месяцев

Счастливые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов с удовольствием делятся в сети милыми и забавными моментами из своей семейной жизни, а также показывают, как растет их сыночек Михаил, которого дома ласково называют Майкл. Так, недавно звездная парочка даже решила сама написать книгу сказок для малыша, а процесс запечатлела на смешном видео. 5 октября их сыночку исполнилось 10 месяцев и любящие мама и папа поздравили его в сети.

Регина показала настоящую семейную идиллию - на милом фото она и сыночек трогательно целуют папу. Снимок сделан во время прогулки на улице, так что все одеты довольно тепло, а ребенок в шапочке и комбинезоне.

"#10месяцев спустя) @vladtopalovofficial + @reginatodorenko = три медведя. Люблю вас, мои пацаны", - написала телеведущая.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов тоже не остался в стороне и поделился очаровательным кадром, на котором он держит сына на руках и целует его, а малыш довольно улыбается. К слову, на этом фото хорошо видно лицо мальчика.

"С днем рождения, родной мой человечек!" - прокомментировал певец.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Умиленные подписчики тут же принялись гадать, на кого больше похож маленький Майкл и оставили много теплых отзывов.

оооооо как милоооо

Копия мама

На маму похож

Лапушка какой! С днём рождения! Счастья вашей семье!

Какой милый ребенок

утии какой))

Мамин сыночек

На Регину сильно похож)

Расти здоровенький на радость всем

Очень милое фото! Счастья вам!

Миша щекастик

Семья ТТ, вы очаровательны

Такие зайчики, милые

Самая милая семья! Люблю вас!

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой. Телеведущая получила российскую награду "ТЭФИ" в категрии "Лучшее утренее шоу" за свой проект о детях "Регина +1".

Ранее Регина Тодоренко в полупрозрачном наряде умилила романтичным фото с мужем Владом Топаловым.