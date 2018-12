"Много кривляешься": Настю Каменских высмеяли за излишнюю мимику

Сегодня волшебный день! Помню, как маленькой девочкой, когда жила в Италии, радовалась, что могу отмечать Рождество 2 раза: с 24 на 25 декабря, уважая традиции моей итальянской семьи, и с 6 на 7 января, как празднуют все православные у нас в Украине Смотрите и слушайте мой любимый альбом #XMASWITHNK Я надеюсь, что эта музыка согреет вас зимними вечерами, а подготовка к новогодним праздникам пройдет в теплой семейной атмосфере

A post shared by NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Dec 24, 2018 at 12:30pm PST