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"Много кривляешься": Настю Каменских высмеяли за излишнюю мимику

Lite » Звезды 25.12.2018 - 11:17
"Много кривляешься": Настю Каменских высмеяли за излишнюю мимику
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Даже исполнение атмосферных рождественских песен не обошлось без критики

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, опубликовала в своем Insta-блоге отрывки из рождественского альбома Xmas with NK. Рождественские песни певица исполнила под аккомпанемент фортепиано, а под постом поделилась воспоминаниями из своего детства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня волшебный день! Помню, как маленькой девочкой, когда жила в Италии, радовалась, что могу отмечать Рождество 2 раза: с 24 на 25 декабря, уважая традиции моей итальянской семьи, и с 6 на 7 января, как празднуют все православные у нас в Украине Смотрите и слушайте мой любимый альбом #XMASWITHNK Я надеюсь, что эта музыка согреет вас зимними вечерами, а подготовка к новогодним праздникам пройдет в теплой семейной атмосфере

A post shared by NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Сегодня волшебный день! Помню, как маленькой девочкой, когда жила в Италии, радовалась, что могу отмечать Рождество 2 раза: с 24 на 25 декабря, уважая традиции моей итальянской семьи, и с 6 на 7 января, как празднуют все православные у нас в Украине", - прокомментировала она видео.

"Я надеюсь, что эта музыка согреет вас зимними вечерами, а подготовка к новогодним праздникам пройдет в теплой семейной атмосфере", - пожелала она своим поклонникам.

&quot;Много кривляешься&quot;: Настю Каменских высмеяли за излишнюю мимику

Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

В целом, видео было воспринято поклонниками доброжелательно, Настю похвалили за прекрасный вокал и необычное исполнение песен.

"Волшебно, браво", "Талант", "Волшебно", "Красивое видео и Настя здесь красотка", "Божественно", - написали поклонники.

&quot;Много кривляешься&quot;: Настю Каменских высмеяли за излишнюю мимику

Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

Однако, некоторые пользователи отметили, что мимика артистки иногда неуместна и излишня, что портит общее впечатление от песни.
"Много кривляешся", - написал пользователь pimenov.iurii

&quot;Много кривляешься&quot;: Настю Каменских высмеяли за излишнюю мимику

Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

Были претензии и к внешнему виду певицы, который не совсем подходил к особому празднику.

"Исполнение хорошее,но Рождество это рождение безгрешного и святого человека, а у вас Анастасия один секс и позёрство..вы разницы не видите где можно прелести на показ выставлять, а где это неуместно....а жаль. Уже не та Каменских", - прокомментировала mkoneva25

Кроме того мы писали о трогательной для Каменских встрече. Певица заплакала от счастья на встрече с Мелани Си после финального выступления участников "Х-фактора". 


До этого Каменских показалась в необычном образе на финале шоу "Х-фактор". Певица выбрала для решающего вечера украшеный золотом кафтан и необычные колоски имитирующие большие афрокосички.

Недавно мы писали о том, что мама Насти Каменских призналась, что никогда не жалела о том, что не начала сольную карьеру.

Коротко о Насте Каменских (видео: РБК-Украина)

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