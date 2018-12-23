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Кафтан и колоски: Каменских покорила фанатов "безумным" образом

Lite » Звезды 23.12.2018 - 12:37
Кафтан и колоски: Каменских покорила фанатов "безумным" образом
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Артистке позавидовала даже икона стиля Надя Дорофеева

Известная украинская певица Настя Каменских, мама которой недавно прокомментировала отношения знаменитости с Потапом, похвасталась ультрамодным образом для финала шоу "Х-фактор". Певица выбрала для решающего вечера расшитый золотом кафтан и необычные колоски имитирующие большие афрокосички. Фотография опубликована в профиле Каменских в ее аккаунта в Instagram.

Кафтан и колоски: Каменских покорила фанатов &quot;безумным&quot; образом

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Фанаты засыпали артистку комплиментами. Многие посчитали, что певица изменилась до неузнаваемости. Некоторые отметили исключительное чувство стиля Насти.

"Красивая, не узнать", "Необычно и очень красиво", "Настя, ты была просто красоткой! Тебе очень идут косички!", "Go nastya!", "Настюша ты модница! Выглядишь всегда шикарно, со вкусом и вообще ты красавица и большая умница. И то что ты так владеешь языками, для меня лично была новость- просто молодец", "Секси", "Красотка", "Безумная красота", "Пиджак класс!!!" — пишут поклонники.

Кафтан и колоски: Каменских покорила фанатов &quot;безумным&quot; образом

Кафтан и колоски: Каменских покорила фанатов &quot;безумным&quot; образом

Кафтан и колоски: Каменских покорила фанатов &quot;безумным&quot; образом

Скриншоти комментариев instagram.com/kamenskux

В Instagram-историях Каменских даже поделилась записью Нади Дорофеевой, для которой образ певицы стал фаворитом.

Кафтан и колоски: Каменских покорила фанатов &quot;безумным&quot; образом

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских поздравила украинцев с Новым годом.

Ранее Настя Каменских поделилась необычной новогодней историей.

 

 

Видео: РБК-Украина

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