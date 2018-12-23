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"Как ребенок": Каменских расплакалась на встрече с кумиром детства (фото)

Lite » Звезды 23.12.2018 - 13:34
"Как ребенок": Каменских расплакалась на встрече с кумиром детства (фото)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Украинская певица заплакала от счастья на встрече с Мелани Си

Известная украинская артистка Настя Каменских (NK) более чем 12 лет активно работала в шоу-бизнесе, за это время она встретилась с бесчисленным количеством звезд, однако эта встреча стала для нее роковой. Каменских заплакала от счастья на встрече с Мелани Си после финального выступления участников "Х-фактора". Совместный снимок и трогательный пост артистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

Каменских написала, что была безумно рада встретить легендарную британскую певицу, самую обаятельную вокалистку из группы Spice Girls Мелани Си. Она призналась, что разрыдалась как ребенок на встрече с кумиром детства.

&quot;Как ребенок&quot;: Каменских расплакалась на встрече с кумиром детства (фото)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

"Вчера был невероятный эфир! Столько крутых выступлений, столько неожиданных дуэтов, сюрпризов и новых знакомств. Была безумно рада встретить легендарную Мелани Си. Восхищаюсь ее талантом! У каждого из нас в детстве были свои кумиры которыми мы восхищались! И не смотря на то, что прошло уже так много времени, я сама уже на сцене более 12 лет и выступаю с концертами по всеми миру… вчера не смогла сдержать слез, как ребенок, встретившись Мелани Си", — написала артистка в своем блоге.

&quot;Как ребенок&quot;: Каменских расплакалась на встрече с кумиром детства (фото)

&quot;Как ребенок&quot;: Каменских расплакалась на встрече с кумиром детства (фото)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kamenskux

Напомним, что в эфире легендарного певческого шоу "Х-фактор" спела известная на весь мир британская певица, бывшая участница группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм. Она приехала в Украину, чтоб исполнить заветную мечту одной из участниц проекта — яркой певицы Ольги Жмуриной.

До этого Каменских похвасталась ультрамодным образом для финала шоу "Х-фактор". Певица выбрала для решающего вечера расшитый золотом кафтан и необычные колоски имитирующие большие афрокосички.

Видео: РБК-Украина

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