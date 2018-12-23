Мама Насти Каменских прокомментировала отношения артистки с Потапом

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Лидия Каменских, родная мама популярной украинской певицы Насти Каменских, и Алла Кудлай — крестная мама в интервью рассказали о том, как они видят творчество Певицы года по версии M1 Music Awards. Народная артистка Алла Кудлай сказала, что не имеет ничего против дуэта Насти с Потапом, ведь у певицы замечательный вкус. А мама всегда знала, что ее дочь ждет невероятная популярность. Об этом рассказывается в "Светской жизни" с Катей Осадчей.

Мама Насти Каменских рассказала, что никогда не жалела о том, что не начала сольную карьеру.

"Я не жалею, но я мечтала и знала, что мой ребенок будет очень известным. Ну такая у меня была интуиция, не знаю", — признается Лидия.

Лидия Каменских и Алла Кудлай / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь"

Алла Кудлай рассказала, как она отнеслась к образованию дуэта "Потап и Настя".

"Я бы хотела посоветовать, но Настя имеет настолько потрясающий вкус и внутреннее чутье на 10/10 в песне, что ей не нужно ничего советовать, она просто молодчинка", — считает народная артистка.

Мама Насти очень счастлива, что ее дочь встретила Алексея Поапенко, потому как он помог Насте сразу же достичь вершины.

"Она в поисках была и я очень рада, что так сложилась жизнь, что она встретила Алексея", — призналась Лидия Каменских.

Алла Кудлай также рассказала, что у нее мечта спеть на сольном концерте вместе с Настей Каменских и Потапом.

Напомним, что Настя Каменских поздравила украинцев с Новым годом.

Ранее Настя Каменских поделилась необычной новогодней историей.

Видео: video.rbc.ua