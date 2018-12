"Багато кривляешься": Настю Каменських висміяли за зайву міміку

Сьогодні чарівний день! Пам'ятаю, як маленькою дівчинкою, коли жила в Італії, раділа, що можу відзначати Різдво 2 рази: з 24 на 25 грудня, поважаючи традиції моєї італійської родини, і з 6 на 7 січня, як святкують усі православні у нас в Україні Дивіться і слухайте мій улюблений альбом #XMASWITHNK Я сподіваюся, що ця музика зігріє вас зимовими вечорами, а підготовка до новорічних свят пройде в теплій сімейній атмосфері

