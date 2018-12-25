"Багато кривляешься": Настю Каменських висміяли за зайву міміку

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Навіть виконання атмосферних різдвяних пісень не обійшлося без критики

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нині виступає під псевдонімом NK, опублікувала у своєму Insta-блозі уривки з різдвяного альбому Xmas with NK. Різдвяні пісні співачка виконала під акомпанемент фортепіано, а під постом поділилася спогадами зі свого дитинства.

Відео: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Сьогодні чарівний день! Пам'ятаю, як маленькою дівчинкою, коли жила в Італії, раділа, що можу відзначати Різдво 2 рази: з 24 на 25 грудня, поважаючи традиції моєї італійської родини, і з 6 на 7 січня, як святкують усі православні у нас в Україні", - прокоментувала вона відео.

"Я сподіваюся, що ця музика зігріє вас зимовими вечорами, а підготовка до новорічних свят пройде в теплій сімейній атмосфері", - побажала вона своїм шанувальникам.

Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

У цілому, відео було сприйнято шанувальниками доброзичливо, Настю похвалили за прекрасний вокал і незвичайне виконання пісень.

"Чарівно, браво", "Талант", "Чарівно", "Красиве відео і Настя тут красуня", "Божественно", - написали шанувальники.

Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

Проте, деякі користувачі відзначили, що міміка артистки іноді недоречна і зайва, що псує загальне враження від пісні.

"Багато кривляешся", - написав користувач pimenov.iurii

Скріншот: Коментарі до посту Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

Були претензії і до зовнішнього вигляду співачки, який не зовсім підходив до особливого свята.

"Виконання гарне,але Різдво це народження безгрішноі і святоі людини, а у вас Анастасія один секс і позерство..ви різниці не бачите де можна принади на показ виставляти, а де це недоречно....а шкода. Вже не та Каменських", - прокоментувала mkoneva25

Крім того ми писали про зворушливу для Каменських зустрічі. Співачка заплакала від щастя на зустрічі з Мелані Сі після фінального виступу учасників "Х-фактора".



До цього Каменських з'явилася в незвичайному образі на фіналі шоу "Х-фактор". Співачка вибрала для вирішального вечора оздоблений золотом каптан і незвичайні колоски імітують великі афрокосички.

Нещодавно ми писали про те, що мама Насті Каменських зізналася, що ніколи не шкодувала про те, що не почала сольну кар'єру.

Стисло про Настю Каменських (відео: РБК-Україна)