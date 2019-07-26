Мини-копия: Ким Кардашьян удивила сходством с младшей дочерью

Ким Кардашьян обожает свою семью и детей. У 38-летней знаменитости и ее мужа рэпера Канье Уэста подрастает 6-летняя дочь Норт, 3-летний сын Сейнт, годовалая Чикаго и малыш Псалм, которому всего пару месяцев от роду. Поэтому на ее странице в Instagram регулярно появляются трогательные фото с детьми, которые всегда набирают рекордное число лайков и комментариев. Только за последнюю неделю в ее микроблоге «засветились» сыновья, затем старшая Норт с двоюродной сестрой Тру (малышка – дочь Хлое). А несколько часов назад дошло дело и до младшей дочери Ким – Чикаго.

Ким умилила сеть новым фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким опубликовала фото, где она позирует с малышкой. Одеты они в похожие белые платья. Ким на фото в роскошном длинном, со спущенными плечами и глубоким декольте. А Чикаго в пышном коротком. На ноги Ким надевает ей белые босоножки. Наряды, антураж и атмосфера, как и макияж и укладка звезды, говорят о том, что фотосессия запланирована. И нужно отметить, она вышла отлично!

Ким для рекламной кампании новой коллекции макияжа (фото: instagram.com/kimkardashian)

Такое милое фото Кардашьян подписала довольно забавно: «Моя двойняшка», намекая на схожесть дочери с ней. «Так и есть», «Она действительно словно твоя двойняшка», – согласились подписчики звезды.

Интересно, что старшая дочь – уже практически новая звезда Instagram. Малышка то и дело эпатирует публику то нарядами, то дерзкими выходками. За ее веселый и весьма раскрепощенный нрав Ким не раз подвергали критике.

Сейнт и Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Впрочем, как и ее младшую сестру – Кайли Дженнер. Дело в том, что 21-летняя миллионерша в силу возраста и характера не может жить без тусовок со своими подругами. Многочисленные вечеринки всегда сопровождаются горячительными коктейлями и горячими фото. Но без своей годовалой дочери Кайли также жить не может, а потому берет ее на ивенты. В результате публика не может смириться с тем, что девочка с детства вынуждена находиться «в компании полуголых женщин».

Впрочем, все сестры популярной телесемьи уже давно привыкли к нападкам хейтеров. А между тем все они и их дети выглядят вполне счастливыми и гармоничными.