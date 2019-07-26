Міні-копія: Кім Кардашьян здивувала схожістю з молодшою дочкою

Кім Кардашьян обожнює свою сім'ю і дітей. У 38-річної знаменитості і її чоловіка репера Каньє Уеста підростає 6-річна дочка Норт, 3-річний син Сейнт, однорічна Чикаго і малюк Псалм, якому всього кілька місяців від народження. Тому на її сторінці в Instagram регулярно з'являються зворушливі фото з дітьми, які завжди набирають рекордну кількість лайків та коментарів. Тільки за останній тиждень в її мікроблозі «засвітилися» сини, потім старша Норт з двоюрідною сестрою Тру (дівчинка – дочка Хлої). А кілька годин тому дійшла справа і до молодшої дочки Кім – Чикаго.

Кім розчулимла мережу новим фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім опублікувала фото, де вона позує з малятком. Одягнені вони схожі білі сукні. Кім на фото в розкішній довгій, зі спущеними плечима і глибоким декольте. А Чикаго в пишному короткому. На ноги Кім надягає їй білі босоніжки. Наряди, антураж і атмосфера, як і макіяж і укладання зірки, говорять про те, що фотосесія запланована. І потрібно відзначити, вона вийшла відмінно!

Кім для рекламної кампанії нової колекції макіяжу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Таке миле фото Кардашьян підписала досить кумедно: «Моя близнючка», натякаючи на схожість дочки з нею. «Так і є», «Вона справді немов твоя близнючка», – погодилися фоловери зірки.

Цікаво, що старша дочка – вже практично нова зірка Instagram. Малятко епатує публіку то нарядами, то зухвалими витівками. За її веселу і дуже розкутий вдачу Кім не раз піддавали критиці.

Сейнт й Псалом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Втім, як і її молодшу сестру – Кайлі Дженнер. Справа в тому, що 21-річна мільйонерка в силу віку і характеру не може жити без тусовок зі своїми подругами. Численні вечірки завжди супроводжуються міцними коктейлями і гарячими фото. Але без своєї однорічної дочки Кайлі також жити не може, а тому бере її на івенти. У результаті публіка не може змиритися з тим, що дівчинка з дитинства змушена перебувати «в компанії напівголих жінок».

Втім, всі сестри популярної телеродини вже давно звикли до нападок хейтерів. А між тим усі вони та їх діти виглядають цілком щасливими і гармонійними.