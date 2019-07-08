Малышка на миллиард: Ким Кардашьян снялась в провокационной фотосессии и рассказала о новом имени своего бренда

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитость рассказала о своих бизнес-взлетах и падениях

Ким Кардашьян, которая недавно представила линию нижнего белья и попала в скандальную историю, пообещала поклонникам дать комментарий на тему нового имении ее бренда. Но пошла еще дальше, рассказав в откровенном интервью редакторам издания WSJ Magazine всю историю марки от начала и до конца. О том, как мечтала ее создать, почему выбрала такое название и как пережила бизнес-провал, который ее настиг.

Ким украсила digital-обожку (фото: instagram.com/wsjmag)

В интервью звезда прежде всего подчеркнула, что у нее были самые "невинные намерения" и она лишь хотела выразить в имени бренда что-то созвучное ей и ее стилю. После ситуации, возникшей в сети, было решено переосмыслить все. Ким и ее команда несколько дней потратили на поиски и пути решения возникшей проблемы. И главное, что сообщили миру сразу же, – название "Кимоно" использоваться не будет.

Ким демонстрирует белье собственной линии (фото: instagram.com/wsjmag)

"Линия нуждалась в новом имени, которое не вызывало бы обвинений в попытках получить прибыль от традиционного предмета одежды, считающегося ценным символом японского наследия. Но должно было бы вызывать в воображении образ Kim-ness, а также показывать широкий диапазон размеров, форм и оттенков, которые Ким сделала неотъемлемой частью концепции бренда…", – интригуют на официальной странице издания в посте, приуроченном к запуску новой диждитал-обложки. Также журнал добавил, что Ким поведала и о том, как они "пытаются спасти свою долю в предприятии на 83 миллиарда долларов".

Задумка Ким – угодить всем типажам женщин (фото: instagram.com/wsjmag)

На обложке Ким, разумеется, предстала в вещах из той самой линии. Она примерила несколько разных комплектов: бежевые, практически полностью повторяющие изгибы тела, имитирующие "вторую кожу", а также боди в белым верхом-блузкой, которые дополнили туфли на шпильках. Макияж Кардашьян сделали нежный и чувственный, а вместо привычных темных длинных прядей на голове красуется стильное объемное каре. Выглядит звезда телешоу и Instagram, как всегда, просто потрясающе. Буквально за час фото, которыми поделилась Ким у себя на странице, собрали больше 16 000 лайков и массу комментариев.