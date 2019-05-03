"Милота зашкаливает": Светлана Лобода растрогала сеть фото младшей дочери

Певица Светлана Лобода активно выступает с концертами - правда, не в Украине, а кроме того, была звездной наставницей в российской версии шоу "Голос. Дети", где умудрилась угодить в громкий скандал. Чтобы расслабиться и успокоить нервы, артистка вместе с детьми отправилась на отдых к морю. На своей странице в Instagram она поделилась очень трогательным фото со своими дочерьми.

На снимке видно лишь ручки девочек - при этом Ева и Тильда трогательно держатся за руки.

"Мои", - лаконично подписала фото Лобода.

Фото: Светлана Лобода показала фото с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что если восьмилетняя Евангелина нередко появляется в аккаунте мамы, то малышку Тильду, которой 24 мая исполнится годик, певица не показывает. Поэтому фанаты были очень рады и растроганы подобным снимком.

Они принялись активно умиляться очаровательному кадру и гадать, где именно отдыхает артистка с детьми. К слову, Светлана до сих пор не призналась, кто же является отцом ее младшей дочки.

"Божеее как мило"

"Такая маленькая хрупенькая ручкаа"

"Скоро уже годик"

"Божеее как же это трогательно"

"Какие сладкие"

"Мой мимиметр сломался!!!"

"Милота зашкаливает, хотя это просто ручки"

"Тилюша. Ручка милая такая"

"Такие ручонки"

"Это слишком мило"

"Частичка Светланы, хочется увидеть Тилечку"

"Такая больсая уже и такая махонькая!"

"Малышке скоро годик! Не верится кажется, недавно родилась манюня. Год пролетел, как одно мгновение"

"Господи! Это младшенькая?"

Ранее знаменитость опубликовала забавное фото с отдыха.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".

Ранее сообщалось о том, что Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом Александром Реввой.