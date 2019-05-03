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"Милота зашкаливает": Светлана Лобода растрогала сеть фото младшей дочери


Певица улетела на отдых вместе с детьми

Певица Светлана Лобода активно выступает с концертами - правда, не в Украине, а кроме того, была звездной наставницей в российской версии шоу "Голос. Дети", где умудрилась угодить в громкий скандал. Чтобы расслабиться и успокоить нервы, артистка вместе с детьми отправилась на отдых к морю. На своей странице в Instagram она поделилась очень трогательным фото со своими дочерьми.

На снимке видно лишь ручки девочек - при этом Ева и Тильда трогательно держатся за руки. 

"Мои", - лаконично подписала фото Лобода.

Фото: Светлана Лобода показала фото с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что если восьмилетняя Евангелина нередко появляется в аккаунте мамы, то малышку Тильду, которой 24 мая исполнится годик, певица не показывает. Поэтому фанаты были очень рады и растроганы подобным снимком. 

Они принялись активно умиляться очаровательному кадру и гадать, где именно отдыхает артистка с детьми. К слову, Светлана до сих пор не призналась, кто же является отцом ее младшей дочки. 

  • "Божеее как мило"
  • "Такая маленькая хрупенькая ручкаа"
  • "Скоро уже годик"
  • "Божеее как же это трогательно"
  • "Какие сладкие"
  • "Мой мимиметр сломался!!!"
  • "Милота зашкаливает, хотя это просто ручки"
  • "Тилюша. Ручка милая такая"
  • "Такие ручонки"
  • "Это слишком мило"
  • "Частичка Светланы, хочется увидеть Тилечку"
  • "Такая больсая уже и такая махонькая!"
  • "Малышке скоро годик! Не верится кажется, недавно родилась манюня. Год пролетел, как одно мгновение"
  • "Господи! Это младшенькая?"

Ранее знаменитость опубликовала забавное фото с отдыха.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".

Ранее сообщалось о том, что Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом Александром Реввой.

 

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