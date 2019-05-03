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"Милота зашкалює": Світлана Лобода зворушила мережу фото молодшої дочки


Співачка полетіла на відпочинок разом з дітьми

Співачка Світлана Лобода активно виступає з концертами - правда, не в Україні, а крім того, була зоряної наставницею в російській версії шоу "Голос. Діти", де примудрилася потрапити в гучний скандал. Щоб розслабитися і заспокоїти нерви, артистка разом з дітьми вирушила на відпочинок до моря. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася дуже зворушливим фото зі своїми дочками.

На знімку видно лише ручки дівчаток - при цьому Єва і Тільда зворушливо тримаються за руки.

"Мої", - лаконічно підписала фото Лобода.

Фото: Світлана Лобода показала фото з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо, що якщо восьмирічна Євангеліна нерідко з'являється в акаунті мами, то маленьку Тільду, якій 24 травня виповниться рік, співачка не показує. Тому фанати були дуже раді і зворушені таким знімком.

Вони почали активно розчулюватися чарівному кадру та гадати, де саме відпочиває артистка з дітьми. До речі, Світлана досі не зізналася, хто ж є батьком її молодшої дочки.

  • "Божеее як мило"
  • "Така маленька хрупенькая ручкаа"
  • "Скоро вже рочок"
  • "Божеее як же це зворушливо"
  • "Які солодкі"
  • "Мій мимиметр зламався!!!"
  • "Милота зашкалює, хоча це просто ручки"
  • "Тилюша. Ручка мила така"
  • "Такі рученята"
  • "Це дуже мило"
  • "Частинка Світлани, хочеться побачити Тилечку"
  • "Така больсая вже і така малесенька!"
  • "Малятку скоро рочок! Не віриться здається, нещодавно народилася манюня. Рік пролетів, як одна мить"
  • "Господи! Це молодшенька?"

Раніше знаменитість опублікувала кумедне фото з відпочинку.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Пуля-Дура".

Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Реввою.

 

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