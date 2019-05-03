"Милота зашкалює": Світлана Лобода зворушила мережу фото молодшої дочки

Співачка полетіла на відпочинок разом з дітьми
Співачка Світлана Лобода активно виступає з концертами - правда, не в Україні, а крім того, була зоряної наставницею в російській версії шоу "Голос. Діти", де примудрилася потрапити в гучний скандал. Щоб розслабитися і заспокоїти нерви, артистка разом з дітьми вирушила на відпочинок до моря. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася дуже зворушливим фото зі своїми дочками.
На знімку видно лише ручки дівчаток - при цьому Єва і Тільда зворушливо тримаються за руки.
"Мої", - лаконічно підписала фото Лобода.
Фото: Світлана Лобода показала фото з дочками (instagram.com/lobodaofficial)
Відзначимо, що якщо восьмирічна Євангеліна нерідко з'являється в акаунті мами, то маленьку Тільду, якій 24 травня виповниться рік, співачка не показує. Тому фанати були дуже раді і зворушені таким знімком.
Вони почали активно розчулюватися чарівному кадру та гадати, де саме відпочиває артистка з дітьми. До речі, Світлана досі не зізналася, хто ж є батьком її молодшої дочки.
Раніше знаменитість опублікувала кумедне фото з відпочинку.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Пуля-Дура".
Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Реввою.