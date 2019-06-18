Милая Дюймовочка: Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар продолжает изучать красоты Болгарии

Екатерина Кухар продолжает наслаждаться отдыхом в Болгарии, куда украинская прима-балерина отправилась несколько дней назад. Как отметила сама Кухар, ей повезло – поездка носит рабочий характер, но есть возможность отдохнуть и немного изучить страну. На своей instagram-страничке Кухар активно публикует фото новых образов, а также делится интересными фактами о Болгарии.

К примеру, один из недавних постов Кухар посвятила одной из знаковых достопримечательностей Болгарии – реке Ропотамо, которую называют Болгарской Амазонкой. Ее длина составляет 48 км. Истоки реки находятся в отрогах Странджи.

"Ничто так не заряжает, как единение с природой... Река Ропотамо протекает по заповеднику, названному в ее честь, попадаешь сюда в знойный день и нежная прохлада спасает от палящих лучей солнца, а вокруг сотни невиданных птиц, все благоухает от цветов, в реке плавают черепахи, а за деревьями прячутся косули. Будете в Болгарии – посетите с детьми, все будут в восторге", - рекомендует Кухар.

Екатерина Кухар на реке Ропотамо в Болгарии (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

При этом для увлекательной поездки Кухар выбрала весьма непривычный для себя образ. Место постоянных платьев и юбок заменили короткие удобные шортики песчаного цвета. Образ дополняет простая белая футболка, а также удобные вьетнамки. Волосы заплетены в тугой хвост на затылке. Получился своеобразный сафари-стиль – удобный и стильный одновременно.

Кстати, до этого Екатерина уже публиковала фото со знакового места.

"Я часто слышу от людей фразу: «Жизнь не справедлива»… Мы не всегда получаем то, что хотим и не всегда имеем то, что заслуживаем… А у меня на этот счет совсем иное мнение... Моя судьба - мой характер!" - философски подписала яркий кадр прима-балерина.

Екатерина Кухар на реке Ропотамо в Болгарии (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Многотысячная армия поклонников Екатерины тут же принялась засыпать ее восторженными комментариями:

"Божественная и естественная!"

"Яка ж у Вас гарна фігура. Красуня!"

"Милая Дюймовочка"

"Волшебная Катюша"

"Как будто около станка, балетом занимаетесь)"

"Катюша! Вы прекрасны!"

"Наше любимейшее место отдыха! Созопол! Граница с Турцией! Ропотамо!"

"Божество!"

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

А еще ранее Кухар показала более "классическое" фото – в небесно-голубом платье, сидя у фонтана.

"Забирай только воспоминания, оставляй только следы... Всегда радуюсь, когда удаётся совместить работу и путешествия. Каждый новый город - это новая страница в нашей жизни, новые впечатления и новый опыт", - пишет Екатерина.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Екатерина Кухар поразила грацией на шахматной доске. Поклонники назвали свою любимицу "настоящей королевой".

Также до этого Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура - мальчику исполнилось 10 лет.