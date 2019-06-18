ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Милая Дюймовочка: Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2019 - 09:36
Милая Дюймовочка: Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар продолжает изучать красоты Болгарии

Екатерина Кухар продолжает наслаждаться отдыхом в Болгарии, куда украинская прима-балерина отправилась несколько дней назад. Как отметила сама Кухар, ей повезло – поездка носит рабочий характер, но есть возможность отдохнуть и немного изучить страну. На своей instagram-страничке Кухар активно публикует фото новых образов, а также делится интересными фактами о Болгарии.

К примеру, один из недавних постов Кухар посвятила одной из знаковых достопримечательностей Болгарии – реке Ропотамо, которую называют Болгарской Амазонкой. Ее длина составляет 48 км. Истоки реки находятся в отрогах Странджи. 

"Ничто так не заряжает, как единение с природой... Река Ропотамо протекает по заповеднику, названному в ее честь, попадаешь сюда в знойный день и нежная прохлада спасает от палящих лучей солнца, а вокруг сотни невиданных птиц, все благоухает от цветов, в реке плавают черепахи, а за деревьями прячутся косули. Будете в Болгарии – посетите с детьми, все будут в восторге", - рекомендует Кухар.

Милая Дюймовочка: Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах

Екатерина Кухар на реке Ропотамо в Болгарии (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

При этом для увлекательной поездки Кухар выбрала весьма непривычный для себя образ. Место постоянных платьев и юбок заменили короткие удобные шортики песчаного цвета. Образ дополняет простая белая футболка, а также удобные вьетнамки. Волосы заплетены в тугой хвост на затылке. Получился своеобразный сафари-стиль – удобный и стильный одновременно.

Кстати, до этого Екатерина уже публиковала фото со знакового места.

"Я часто слышу от людей фразу: «Жизнь не справедлива»… Мы не всегда получаем то, что хотим и не всегда имеем то, что заслуживаем… А у меня на этот счет совсем иное мнение... Моя судьба - мой характер!" - философски подписала яркий кадр прима-балерина.

Милая Дюймовочка: Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах

Екатерина Кухар на реке Ропотамо в Болгарии (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Многотысячная армия поклонников Екатерины тут же принялась засыпать ее восторженными комментариями:

  • "Божественная и естественная!"
  • "Яка ж у Вас гарна фігура. Красуня!"
  • "Милая Дюймовочка"
  • "Волшебная Катюша" 
  • "Как будто около станка, балетом занимаетесь)"
  • "Катюша! Вы прекрасны!"
  • "Наше любимейшее место отдыха! Созопол! Граница с Турцией! Ропотамо!"
  • "Божество!"

Милая Дюймовочка: Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

А еще ранее Кухар показала более "классическое" фото – в небесно-голубом платье, сидя у фонтана.

"Забирай только воспоминания, оставляй только следы... Всегда радуюсь, когда удаётся совместить работу и путешествия. Каждый новый город - это новая страница в нашей жизни, новые впечатления и новый опыт", - пишет Екатерина.

Милая Дюймовочка: Екатерина Кухар поразила стройностью в коротких шортах

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Екатерина Кухар поразила грацией на шахматной доске. Поклонники назвали свою любимицу "настоящей королевой". 

Также до этого Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура - мальчику исполнилось 10 лет.

Сама грация: Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой на отдыхе Обворожительная Екатерина Кухар взбудоражила сеть постельным фото из Греции
Новости Украины путешествияЕкатерина Кухарбалерина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь