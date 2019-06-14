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Настоящая королева: Екатерина Кухар поразила грацией на шахматной доске

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2019 - 15:26
Настоящая королева: Екатерина Кухар поразила грацией на шахматной доске
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

При этом Кухар позирует в воздушном летнем платье

Екатерина Кухар посетила город и порт Царево в Болгарии. Скорее всего, украинская прима-балерина решила улететь от киевской жары и понежится в водах Черного моря. При этом Кухар, как всегда, предпочитает баловать фото в необычных локациях, сопровождая свои посты философскими цитатами или воспоминаниями.

Так, на своей instagram-страничке Екатерина Кухар опубликовала интересное фото, позируя на огромной шахматной доске, с расставленными на ней шахматными фигурами. Получилось весьма оригинально, ведь на снимке Кухар позирует в черном летнем сарафане. И складывается такое впечатление, словно она и сама принимает участие в игре на стороне "черных". При этом в руке Екатерина держит "поверженную" фигуру белой масти.

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар на отдыхе в Болгарии (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Однако примечательна подпись, которой прима-балерина сопроводила свой пост. Кухар вспомнила, кто и когда научил ее играть в шахматы.

"Любовь к шахматам привил мне мой дедушка. Мы с ним часто играли и благодаря этому я научилась смотреть на два шага вперед. Всегда радуюсь, когда вижу, как родители приучают своих детей к правильному досугу. Ведь кроме телефонов и планшетов столько интересного и развивающего", - пишет Екатерина. При этом она уточнила у поклонников, умеют ли они играть в шахматы.

Поклонники балерины тут же принялись комментировать ее новый пост:

  • "Шах и Мат в два хода!!! Вечная Королева!!!"
  • "Эта игра мне очень нравиться, а фото очень красивое!"
  • "Главная фигура на доске!" 
  • "Мисс Грация!"
  • "Какая же вы не земная красавица!"
  • "Меня тоже дедушка учил. Но так и не научил. Но лото, шашки и домино сделал моими любимыми играми навсегда"
  • "Екатерина, вы - само очарование и красота! Я умею играть, папа научил, и сын 5 лет, умеет и любит играть с нами всеми))"
  • "Я ооочень люблю играть в шахматы! Приятно разделять с Вами общее увлечение!!!"

Настоящая королева: Екатерина Кухар поразила грацией на шахматной доске

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Настоящая королева: Екатерина Кухар поразила грацией на шахматной доске

Скриншот поста: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Екатерина Кухар очаровала сеть редким фото дочери. "C Днем рождения! Лучший папа..." - трогательно подписала кадр Кухар.

Также до этого Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура - мальчику исполнилось 10 лет.

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Новости Украины Екатерина Кухарбалерина
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