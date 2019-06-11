Екатерина Кухар очаровала сеть редким фото дочери

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина поделилась милым фото мужа с малышкой

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар нередко делится снимками своего старшего ребенка, сына Тимура, однако практически никогда не показывает дочку. На днях это все же случилось - танцовщица трогательно поздравила с днем рождения любимого мужа, Александра Стоянова, и поделилась редким снимком папы с дочкой.

Отметим, что 10 июня Александру исполнилось 32 года. В своих Instagram-stories балерина опубликовала милое пляжное фото, на котором супруг держит подросшую девочку на плечах.

"C Днем рождения! Лучший папа..." - трогательно подписала кадр Кухар.

Фото: Екатерина Кухар показала фото мужа с дочкой (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Ранее в интервью Екатерина рассказывала, что 4-летняя Настя — настоящая "папина дочка", вьет из него веревки, учится командовать и даже ревнует к маме. Александр ради своей маленькой принцессы и правда готов на все. Да и Тимур, старший брат, с первых минут знакомства был очарован сестренкой.

Артистка также похвасталась, какой у нее ловкий и крутой муж. Она выложила фото Стоянова в камуфляже и наушниках, явно сделанное в тире.

"Мой, молодой Сталлоне... Happy birthday my SHARPSHOOTER!!!" - написала танцовщица.

Фото: Екатерина Кухар поздравила мужа с днем рождения (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подписчики балерины поспешили присоединиться к поздравлениям.

"С Днём Рождения! Имениннику здоровья и благополучия вашей семье!"

"З іменинником"

"Прыжки Александра Сталлоне и не снились! С днём рождения замечательного танцовщика и хорошего человека!"

"Вітаємо вашого Сталлоне!"

"Катюша, поздравляем вашу семью с именинником,пусть фортуна удачи не покидает его никогда!!!!!"

"С днём рождения! Крепкого здоровья,сил и семейного благополучия!"

"Обожаю вас обоих талантливых людей！Александру здоровья, успехов, вдохновения, а всей вашей семье благополучия!"

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Фото: Екатерина Кухар с сыном (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой на отдыхе в Греции.

Ранее обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком.

Также Екатерина Кухар показала подросшего сына Тимура - мальчику исполнилось 10 лет.