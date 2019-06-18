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Мила Дюймовочка: Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 09:36
Мила Дюймовочка: Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар продовжує вивчати красу Болгарії

Катерина Кухар продовжує насолоджуватись відпочинком у Болгарії, куди українська прима-балерина вирушила кілька днів тому. Як зазначила сама Кухар, їй пощастило – поїздка носить робочий характер, але є можливість відпочити і трохи вивчити країну. На своїй instagram-сторінці Кухар активно публікує фото нових образів, а також ділиться цікавими фактами про Болгарію.

Наприклад, один з недавніх постів Кухар присвятила одній із знакових пам'яток Болгарії – річці Ропотамо, яку називають Болгарською Амазонкою. Її довжина становить 48 км. Витоки річки знаходяться у відрогах Странджи.

"Ніщо так не заряджає, як єднання з природою... Річка Ропотамо протікає по заповіднику, названому на її честь, потрапляєш сюди в спекотний день і ніжна прохолода рятує від палючих променів сонця, а навколо сотні небачених птахів, все пахне від квітів, в річці плавають черепахи, а ховаються за деревами козулі. Будете в Болгарії – відвідайте з дітьми, всі будуть у захваті", - рекомендує Кухар.

Мила Дюймовочка: Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах

Катерина Кухар на річці Ропотамо в Болгарії (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

При цьому для захоплюючої поїздки Кухар обрала вельми незвичний для себе образ. Місце постійних суконь і спідниць замінили короткі зручні шортики піщаного кольору. Образ доповнює проста біла футболка, а також зручні в'єтнамки. Волосся заплетене в тугий хвіст на потилиці. Вийшов своєрідний сафарі-стиль – зручний і стильний одночасно.

До речі, до цього Катерина вже публікувала фото зі знакового місця.

"Я часто чую від людей фразу: «Життя не справедливе»... Ми не завжди отримуємо те, що хочемо і не завжди маємо те, що заслуговуємо... А у мене на цей рахунок зовсім інша думка... Моя доля - мій характер!" - філософськи підписала яскравий кадр прима-балерина.

Мила Дюймовочка: Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах

Катерина Кухар на речці Ропотамо в Болгарії (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Багатотисячна армія шанувальників Катерини тут же почала засипати її захопленими коментарями:

  • "Божественна і природна!"
  • "Яка ж у Вас гарна фігура. Красуня!"
  • "Мила Дюймовочка"
  • "Чарівна Катюша"
  • "Ніби біля верстата, балетом займаєтеся)"
  • "Катюша! Ви прекрасні!"
  • "Наше найулюбленіше місце відпочинку! Созопол! Кордон з Туреччиною! Ропотамо!"
  • "Божество!"

Мила Дюймовочка: Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

А ще раніше Кухар показала більш "класичне" фото – в небесно-блакитному платті, сидячи біля фонтану.

"Забирай тільки спогади, залишай тільки сліди... Завжди радію, коли вдається поєднати роботу і подорожі. Кожне нове місто - це нова сторінка в нашому житті, нові враження та новий досвід", - пише Катерина.

Мила Дюймовочка: Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар вразила грацією на шахівниці. Шанувальники назвали свою улюбленицю "справжньою королевою".

Також до цього Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура - хлопчикові виповнилося 10 років.

Сама грація: Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою на відпочинку Чарівна Катерина Кухар розбурхала мережу постільним фото з Греції
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