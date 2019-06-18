Мила Дюймовочка: Катерина Кухар вразила стрункістю в коротких шортах

Кухар продовжує вивчати красу Болгарії
Катерина Кухар продовжує насолоджуватись відпочинком у Болгарії, куди українська прима-балерина вирушила кілька днів тому. Як зазначила сама Кухар, їй пощастило – поїздка носить робочий характер, але є можливість відпочити і трохи вивчити країну. На своїй instagram-сторінці Кухар активно публікує фото нових образів, а також ділиться цікавими фактами про Болгарію.
Наприклад, один з недавніх постів Кухар присвятила одній із знакових пам'яток Болгарії – річці Ропотамо, яку називають Болгарською Амазонкою. Її довжина становить 48 км. Витоки річки знаходяться у відрогах Странджи.
"Ніщо так не заряджає, як єднання з природою... Річка Ропотамо протікає по заповіднику, названому на її честь, потрапляєш сюди в спекотний день і ніжна прохолода рятує від палючих променів сонця, а навколо сотні небачених птахів, все пахне від квітів, в річці плавають черепахи, а ховаються за деревами козулі. Будете в Болгарії – відвідайте з дітьми, всі будуть у захваті", - рекомендує Кухар.
Катерина Кухар на річці Ропотамо в Болгарії (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
При цьому для захоплюючої поїздки Кухар обрала вельми незвичний для себе образ. Місце постійних суконь і спідниць замінили короткі зручні шортики піщаного кольору. Образ доповнює проста біла футболка, а також зручні в'єтнамки. Волосся заплетене в тугий хвіст на потилиці. Вийшов своєрідний сафарі-стиль – зручний і стильний одночасно.
До речі, до цього Катерина вже публікувала фото зі знакового місця.
"Я часто чую від людей фразу: «Життя не справедливе»... Ми не завжди отримуємо те, що хочемо і не завжди маємо те, що заслуговуємо... А у мене на цей рахунок зовсім інша думка... Моя доля - мій характер!" - філософськи підписала яскравий кадр прима-балерина.
Катерина Кухар на речці Ропотамо в Болгарії (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Багатотисячна армія шанувальників Катерини тут же почала засипати її захопленими коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official
А ще раніше Кухар показала більш "класичне" фото – в небесно-блакитному платті, сидячи біля фонтану.
"Забирай тільки спогади, залишай тільки сліди... Завжди радію, коли вдається поєднати роботу і подорожі. Кожне нове місто - це нова сторінка в нашому житті, нові враження та новий досвід", - пише Катерина.
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Нагадаємо, раніше Катерина Кухар вразила грацією на шахівниці. Шанувальники назвали свою улюбленицю "справжньою королевою".
Також до цього Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура - хлопчикові виповнилося 10 років.