Милая девчушка: Катя Осадчая поразила цветущей внешностью на съемках Голос Країни

Катя Осадчая не перестает восхищать поклонников цветущим видом и молодостью. Отметим, что в этом году именитой украинской телеведущей исполнилось 36-лет! При этом даже без макияжа ведущая “Светской жизни” выглядит гораздо моложе своего “паспортного” возраста. Что она не перестает доказывать изо дня в день.

К слову, стартовали съемки популярного проекта Голос Країни на канале “1+1”. Это будет уже 10-й юбилейный сезон! И первый эфир состоится в следующем году - 19 января. Неизменными ведущими шоу остается звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Телеведущий в своих соцсетях спешат поделиться с поклонниками различными фото и видео со съемок.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, для одного из эфиров (быть может, именно для первого) Осадчей подобрали очень яркий образ. Телеведущая позирует перед камерами в облегающем силуэтном платье насыщенного розового оттенка. При этом платье оголяет покатые плечи ведущей. Интересно оформлен и верх платье - в виде расстегнутой золотой молнии. Образ Кати довершают туфли-лодочки, а также золотые украшения. Волосы завиты в крупные локоны, а макияж сделан с акцентом на глаза.

“Грудень - найгарячіша пора для всіх, а в артистів особливо) Четвертий день зйомок. Чекайте на новини про @goloskrainy_official І ефір 19 січня. 10 ювілейний сезон!” - коротко подписала серию фото Осадчая.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Кати поспешили прокомментировать ее фото:

“Красуня!!! Як і завжди!”

“Ви дуже гарнi Катя)Щастя Вам)”

“Неперевершена”

“Красивая Катенька, милая девушка”

“Красунька! Катерино, ну не можна бути такою вродливою!”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Юрий Горбунов выложил фото с двумя женщинами. Супруг Кати Осадчей показал, как проводит время без нее.