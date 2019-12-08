"Подарочки под елкой": Горбунов выложил фото с двумя женщинами

Супруг Кати Осадчей показал, как проводит время без нее
Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов выложил на свою страничку в Instagram снимок со своими звездными коллегами - балериной и членом жюри шоу "Танці з зірками" Екатериной Кухар и ведущей Василисой Фроловой.
Фото было сделано в одном из столичных отелей. На нем можно увидеть Горбунова, одетого в черный деловой костюм. Он обнимает Кухар, наряженную в кремовое платье с рюшами и вышитыми узорами. Ее наряд дополнили туфли, похожие на пуанты.
Рядом с ними позировала Фролова. На ней можно увидеть белоснежное платье в пол прямого кроя и золотые аксессуары. Кадр был сделан на фоне новогодней елки.
"Как подарочки под елочкой!" - подписал фото Горбунов.
Подписчики Юрия оценили его спутниц. Многие комментаторы сравнили Василису Фролову с Умой Турман, а вот Екатерину Кухар раскритиковали.
Скриншот: instagram.com/gorbunovyuriy
Скриншот: instagram.com/gorbunovyuriy
Скриншот: instagram.com/gorbunovyuriy
Напомним, ранее Горбунов раскрыл трогательные детали свадьбы с Осадчей. Отметим, что расписались влюбленные в начале 2017 года буквально за две недели до появления на свет сыночка Ивана. Свой роман пара держала в тайне, но внимательные поклонники заприметили, что ведущих связывает нечто большее, чем рабочие отношения. Теперь Катя и Юрий – счастливая звездная семья. Они вместе не только в кадре, но и дома. Свободное время ведущие предпочитают проводить в путешествиях. Так, совсем недавно пара вернулась из Рима, где успела поймать последние теплые осенние лучики.