Катя Осадчая без макияжа и в компании святого Николая очаровала подготовкой к Новому 2020 году

Осадчая сообщила, что новогодняя елка в ее доме уже установлена
Катя Осадчая также поддалась предновогоднему и праздничному ажиотажу, атмосфера которого уже витает в воздухе. Украинская телеведущая каждый год с трепетом готовится к предстоящим зимним праздникам. И особенно скрупулезно она подходит к этому вопросу с рождением второго сына от Юрий Горбунова. Напомним, что Ваня родился 18 февраля 2017 года. Поэтому звездные родители стараются создать своему сыну праздничное настроение.
Так, на своей страничке в сети instagram поделилась первыми эмоциями подготовки к встрече Нового 2020 года. Телеведущая опубликовала селфи, позируя абсолютно без макияжа. В который раз сложно не отметить, что в свои 36 лет Осадчая выглядит действительно потрясающе.
Также ведущая позирует с мягкой игрушкой в руке, которая символизирует святого Николая (отмечают 19 декабря).
“Ви вже готові до свят? Я не помітила, як пролетіло десять днів грудня, а ще треба так багато встигнути. Ялинку вже поставили, залишилося прикрасити, Діда під ялинку посадили, а ще подарунки, меню і все між зйомками. А які ваші плани? Що вже встигли?” - подписала фото Осадчая.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои комментарии:
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Кстати, на днях также стартовали съемки нового сезона шоу Голос Країни. Это будет 10-й, юбилейный сезон, который стартует 19 января.
Осадчая поспешила показать несколько фото со съемок, на которых позирует в роскошном облегающем платье насыщенного розового оттенка. Платье также оголяет плечи телеведущей. Образ довершают лодочки нюдового оттенка, из аксессуаров - золотые украшения.
Стильная Катя Осадчая на съемках 10-го сезона шоу Голос Країни (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, ранее Юрий Горбунов выложил фото с двумя женщинами. Супруг Кати Осадчей показал, как проводит время без нее.