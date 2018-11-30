Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista

Видео: Michelle Andrade - Hasta La Vista (youtube.com/Michelle Andrade)

Популярная украинско-боливийская певица и экс-участница Танцев со звездами 2018 Michelle Andrade, которая впервые показала свою украинскую бабушку, представила новый клип. Видео вышло на YouTube-канале певицы. Скоро состоится премьера испаноязычной версии клипа.

Видео на песню Hasta La Vista переносит в атмосферу популярных латиноамериканских сериалов. Зрители становятся свидетелями сцены, где главная героиня делится с мамой историей своей любви, проживая ее вновь в воспоминаниях.

Фото: Michelle Andrade (пресс-служба артистки)

По сюжету, страсть и буря эмоций вначале, постепенно меняют свои оттенки - от огненного красного, и утихают к финалу - до чистого белого. Когда отношения только разорваны, душа изранена, но со временем излечивается. Героиня Мишель избавляется от навязчивых мыслей о другом человеке, очищается и подготавливает себя к новой прекрасной истории.

Фото: Michelle Andrade (пресс-служба артистки)

"В каждом из нас живет ранимая влюбленная душа и здравый смысл – внутренний голос, который мы не хотим слышать, когда любим. Но именно он, в итоге, оказывается прав. В клипе эту роль играет мое альтер-эго – сильная и уверенная в себе девушка. Переживая историю этих отношений, я все громче слышу ее голос, и нахожу в себе силы сказать Hasta La Vista, открывая сердце новому чувству", - Michelle Andrade.

Фото: Michelle Andrade (пресс-служба артистки)

О своих эмоциях Мишель говорит на языке танца: темпераментные жесты, хлопки и движения из латиноамериканских танцев выражают чувства, которые переполняют героиню. Символично, что съемки клипа проходили во время ее участия в телепроекте Танцы со звездами.

Поклонники осыпали певицу хвалебными комментариями.

Скриншот комментариев (youtube.com/Michelle Andrade)

Напомним, Michelle Andrade стала лицом совместной коллекции MUST HAVE и LITKOVSKAYA. По мнению Лилии Литковской, Мишель – "воплощение той звонкости, пластичности, грации, но в то же время упорства и силы, которыми мы и хотели наделить героиню этой коллекции".

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Видео: РБК-Украина