ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista

Lite » Звезды 30.11.2018 - 11:18

Видео: Michelle Andrade - Hasta La Vista (youtube.com/Michelle Andrade)

Популярная украинско-боливийская певица и экс-участница Танцев со звездами 2018 Michelle Andrade, которая впервые показала свою украинскую бабушку, представила новый клип. Видео вышло на YouTube-канале певицы. Скоро состоится премьера испаноязычной версии клипа.

Видео на песню Hasta La Vista  переносит в атмосферу популярных латиноамериканских сериалов. Зрители становятся свидетелями сцены, где главная героиня делится с мамой историей своей любви, проживая ее вновь в воспоминаниях.

Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista

Фото: Michelle Andrade (пресс-служба артистки)

По сюжету, страсть и буря эмоций вначале, постепенно меняют свои оттенки  - от огненного красного, и  утихают к финалу - до  чистого белого. Когда отношения  только разорваны, душа изранена, но со временем излечивается. Героиня Мишель избавляется от навязчивых мыслей о другом человеке, очищается и подготавливает себя к новой прекрасной истории. 

Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista

Фото: Michelle Andrade (пресс-служба артистки)

"В каждом из нас живет ранимая влюбленная душа и здравый смысл – внутренний голос, который мы не хотим слышать, когда любим.  Но именно он, в итоге, оказывается прав. В клипе эту роль играет мое альтер-эго –  сильная и  уверенная в себе девушка.  Переживая  историю этих отношений, я все громче слышу ее голос, и нахожу в себе силы сказать Hasta La Vista, открывая сердце новому чувству", - Michelle Andrade.

Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La VistaMichelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La VistaФото: Michelle Andrade (пресс-служба артистки)

О своих эмоциях Мишель говорит на языке танца: темпераментные жесты, хлопки и движения из латиноамериканских танцев выражают  чувства, которые переполняют героиню. Символично, что съемки клипа проходили во время ее участия в телепроекте Танцы со звездами.

Поклонники осыпали певицу хвалебными комментариями.

Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La Vista

Michelle Andrade показала свое альтер-эго в страстном клипе Hasta La VistaСкриншот комментариев (youtube.com/Michelle Andrade)

Напомним, Michelle Andrade стала лицом совместной коллекции MUST HAVE и LITKOVSKAYA. По мнению Лилии Литковской, Мишель – "воплощение той звонкости, пластичности, грации, но в то же время упорства и силы, которыми мы и хотели наделить героиню этой коллекции".

Мы также писали о том, что появилась пародия на клип группы "Время и Стекло".

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак представила новый клип на песню "Сон". Это один из самых откровенных клипов Лорак, в котором она  продемонстрировала все тело.

Видео: РБК-Украина

   

Круче оригинала: появилась пародия на клип группы "Время и Стекло" "Ни о чем": откровенный клип Ани Лорак вызвал споры в сети
Новости Украины певецМишель Андрадеклип
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь