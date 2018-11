Michelle Andrade стала лицом совместной коллекции MUST HAVE и LITKOVSKAYA

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

Вдохновением для работы послужил стиль парижанок

В ноябре 2018 года украинские бренды MUST HAVE и LITKOVSKAYA презентовали совместную коллекцию. Об этом сообщается на официальном сайте MUST HAVE.

Лицом линейки стала украино-боливийская певица, актриса и телеведущая, экс-участница Танцев со звездами Michelle Andrade.

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

По мнению Лилии Литковской, Мишель – "воплощение той звонкости, пластичности, грации, но в то же время упорства и силы, которыми мы и хотели наделить героиню этой коллекции".

Певица первой примерила образы из новой коллекции – и сделала это именно в Париже. Запечатлел этот момент фотограф Денис Маноха. Съемка проходила во время Парижской недели моды в одном из самых знаменитых садов французской столицы – Тюильри.

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

"Мне близки все образы из коллекции они женственные, утонченные и красивые, в них я ощутила себя настоящей парижанкой. Разные модели можно комбинировать, создавая свой стиль для важных мероприятий, съемок, выступлений и повседневных образов", - говорит Андраде.

Отметим, что поводом для совместной коллаборации бренда MustHave и дизайнера Лилии Литковской послужило общее видение современной моды и стиля, а также желание создать уникальный женский образ, пропитанный урбан-шиком.

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

Вдохновением для работы послужил стиль парижанок: в нем базовые повседневные вещи превращаются в вечерние и наоборот. Так, коллекцию составил универсальный и легко сочетаемый между собой капсульный гардероб: повседневные платья-рубашки, джинсы и базовая футболка сменяются нарядными платьями сложного эклектичного дизайна.

Фото: Michelle Andrade (musthave.ua)

В коллекцию вошли 11 предметов: повседневные платья-рубашки, джинсы и простая футболка сменяются блоком из кружева, плиссировок и принтов.

Видео: РБК-Украина