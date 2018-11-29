"Ни о чем": откровенный клип Ани Лорак вызвал споры в сети

Видео: Ани Лорак - Сон (youtube.com/Ани Лорак)

Известная украинская певица Ани Лорак, которая оконфузилась с российским праздником, представила новый клип на песню "Сон". Видеоработа была опубликована на Youtube-канале артистки.

Это один из самых откровенных клипов Лорак, в котором она без белья продемонстрировала практически все части тела, прикрываясь только подолом блестящего длинного платья.

Фото: Ани Лорак (кадр из клипа)

"Сон служит проводником к нашей интуиции и помогает вступить с ней в диалог… Поговорим? Премьера клипа", — написала Ани Лорак в Instagram.

Режиссером ролика выступил Станислав Морозов.

Фото: Ани Лорак (кадр из клипа)

Мнения пользователей сети в комментариях под видео разделились. Некоторые отметили, что трек получился очень чувственным, а видео и вовсе пробирает до мурашек.

Скриншот комментариев (youtube.com/Ани Лорак)

Но нашлось немало и таких, кто не понял режиссерской задумки. Некоторые комментаторы решили, что в кадре происходит какой-то бред, а клип - ни о чем и вызывает ощущение пустоты.

Скриншот комментариев (youtube.com/Ани Лорак)

"Клип обо всем и ни о чем,я не увидела в нем душевности, которая есть в самом тексте песни и исполнении. Это тот случай, когда клип отдельно,песня отдельно . Конечно это субъективное мнение﻿", "Впервые можно сказать о клипе - пусто после просмотра, клип - ни о чем, нет ни смысла, ни приятной картинки, ни-че-го... о каком сюжете в этом "шедевре" вообще можно говорить. В следующий раз обращайтесь к Бадоеву, Каролина. Этому режиссеру не удалось передать всю глубину текста данной песни. Абсолютное "нет" данному клипу. С расстройством и разочарованием - лайка не будет за такой клип. Хотя песня хорошая", "Такая красивая песня и такой отвратительный клип. Ну могли же сотворить какую-то маленькую историю,а тут одна Лорак в разных позах и нарядах,без какого-либо смысла. Режиссеру дизлайк.", "Клип холодный, абсолютно не заложен смысл. Песня в одну сторону, а клип в другую. Ведь песня с глубоким смыслом, а клип ...", "Песня крутая, а клип ни о чем . Зря потраченные деньги. Есть масса режиссеров и сценаристов способных сделать из этой песни шедевр.", - пишут фолловеры.

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Кстати, Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.

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