Michelle Andrade впервые показала свою украинскую бабушку

Фото: Michelle Andrade (instagram.com/mishvirmish)

Раиса Тимофеевна пришла поддержать внучку на 10 эфире шоу Танцы со звездами 2018

Певица из Боливии Michelle Andrade, которая строит свою карьеру в Украине, поделилась совместным фото со своей украинской бабушкой. Женщина пришла поболеть за внучку на шоу Танцы со звездами 2018, в котором 21-летняя артистка принимает участие.

По словам Michelle, ее родственнице очень понравилось увиденное.

"Я очень рада, что бабушка наконец увидела мое выступление вживую, а не по телевизору, тем более, эфир был тематический и такой красивый. Для нее это важное событие! Она впервые переживала и волновалась за меня из зрительского зала. После эфира сказала, что эмоции были волшебные! Бабуля у меня современная, у нее есть Viber и WhatsApp, и к Хэллоуину она неплохо относится. Мне кажется, она даже была бы не против примерить на себя какой-то необычный образ", - рассказала Michelle.

Фото: Michelle Andrade с бабушкой (пресс-служба певицы)

В это воскресенье пары обменялись партнерами - Michelle Andrade вышла на паркет с танцором Максимом Ежовым, показав вальс с боливийской атмосферой и получив высокие оценки. Сюрпризом мистического эфира стало выступление участников с судьями: Michelle станцевала хип-хоп в команде MONATIK с Димой Жуком, Денисом Беринчиком и Екатериной Белявской.

Фото: Michelle Andrade и Максим Ежов (пресс-служба певицы)

Отметим, что Michelle Andrade родилась в семье отца-боливийца и матери-украинки. В детстве занималась художественной гимнастикой и танцами. В 2010 году переехала в Украину, а в 2013-м впервые засветилась на телевидении, приняв участие в шоу X-Фактор. Тогда Мишель было 16 лет.

Фото: Michelle Andrade (пресс-служба певицы)

Напомним, что накануне Хэллоуина 2018, который во всем мире будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября, украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Michelle Andrade рассказала о своем отношении к этому празднику.

Кстати, украинская группа The Hardkiss выступила в роли специально приглашенного гостя десятого эфира Танцев со звездами 2018. На сцене танцевального шоу коллектив исполнил свой новый осенний хит — украиноязычный трек "Koxaнці".

Видео: РБК-Украина