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Круче оригинала: появилась пародия на клип группы "Время и Стекло"

Lite » Звезды 29.11.2018 - 15:50

Видео "Сен-Тропе" - "Не Тронь" (youtube.com/channel/UC9AMKSndpMxdJiAeS2HsUAw)

Известная полтавская группа "Сен-Тропе", которая работает в жанре люмпен-рэпа, выпустила новый клип. Видео опубликовано на странице коллектива в YouTube.

В клипе участники группы выступают в роли "сельских хлопцев", между которыми возник конфликт. Песня называется "Не тронь" и является пародией на композицию группы "Время и Стекло" - "Тролль".

Видео "Время и Стекло" -  "Тролль" (youtube.com/channel/UCNi9ncN8XrpIqOnXIhmDXKA)

Пользователи активно комментируют новое видео: "Слышал, этот, тот, красава, это шедевр", "Вначале вобше быки жоски: один удар и две вертухи - и над тобой летают мухи", "Это настолько мерзко, что даже прекрасно", "Ну как тут лойк не постовить".

Круче оригинала: появилась пародия на клип группы &quot;Время и Стекло&quot;

Скриншот с YouTube (www.youtube.com/watch?v=yMd0A1PZ4Dc)

Группу "Сен-Тропе" образовали Евгений Кулик и Дмитрий Гайдук - выпускники Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка. В феврале 2014 года на финале полтавской лиги КВН ребята презентовали видео "Стаси", которое позже стало вирусным в интернете.

В 2016-том "Сен-Тропе" с песней "У селові" прошли отбор в тренировочный лагерь седьмого "X-Фактора". Судьи конкурса поставили им четыре "да", но со временем музыканты покинули проект.

В 2017 году "Сен-Тропе" выпустили пародию на клип группы ONUKA "Vidlik".

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак представила новый клип на песню "Сон". Это один из самых откровенных клипов Лорак, в котором она  продемонстрировала все тело.

Также Сергей Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором эмоционально отреагировал на новый клип VERA KEKELIA и DUDA.

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