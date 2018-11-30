Michelle Andrade показала своє альтер-его в пристрасному кліпі Hasta La Vista

Відео: Michelle Andrade - Hasta La Vista (youtube.com/Michelle Andrade)

Популярна українсько-болівійська співачка й екс-учасниця Танців з зірками 2018 Michelle Andrade, яка вперше показала свою українську бабусю, представила новий кліп. Відео вийшло на YouTube-каналі співачки. Скоро відбудеться прем'єра іспаномовної версії кліпу.

Відео на пісню Hasta La Vista переносить в атмосферу найпопулярніших латиноамериканських серіалів. Глядачі стають свідками сцени, де головна героїня ділиться з мамою історією своєї любові, проживаючи її знову в спогадах.

Фото: Michelle Andrade (прес-служба артистки)

За сюжетом, пристрасть і буря емоцій спочатку, поступово міняють свої відтінки - від вогняного червоного, і вщухають до фіналу - до чистого білого. Коли відносини тільки розірвані, душа злякався, але з часом виліковується. Героїня Мішель позбавляється від нав'язливих думок про іншу людину, очищається і готує себе до нової прекрасної історії.

Фото: Michelle Andrade (прес-служба артистки)

"У кожному з нас живе ранима закохана душа і здоровий глузд – внутрішній голос, який ми не хочемо чути, коли любимо. Але саме він, в підсумку, виявляється правим. У кліпі цю роль грає моє альтер-его – сильна і впевнена в собі дівчина. Переживаючи історію цих відносин, я все голосніше чую її голос, і знаходжу в собі сили сказати Hasta La Vista, відкриваючи серце новому почуттю", - Michelle Andrade.

Фото: Michelle Andrade (прес-служба артистки)

Про свої емоції Мішель говорить мовою танцю: темпераментні жести, звуки та рухи з латиноамериканських танців виражають почуття, які переповнюють героїню. Символічно, що зйомки кліпу проходили під час її участі в телепроекті Танці з зірками.

Шанувальники обсипали співачку позитивними коментарями.

Скріншот коментарів (youtube.com/Michelle Andrade)

Нагадаємо, Michelle Andrade стала обличчям спільної колекції MUST HAVE і LITKOVSKAYA. На думку Лілії Літковської, Мішель – "втілення тієї дзвінкості, пластики, грації, але в той же час завзяття і сили, якими ми і хотіли наділити героїню цієї колекції".

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Відео: РБК-Україна