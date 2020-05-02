Меня заклинило: Настя Каменских шокировала признанием о депрессии и мыслях о смерти

Певица Настя Каменских зачастую излучает позитив и призывает своих поклонников мыслить позитивно. Чего только стоит ее мотивационный курс «Жизнь в стиле NK», когда Настя делится персональным опытом. Однако недавно исполнительница призналась - когда-то и у нее был сложный период в жизни. В интервью программы «Жизнь известных людей» на «1+1» Настя откровенно рассказала, почему она начала думать о смерти и что именно позволило ей отвлечься от тревожных мыслей.

Певица не постеснялась откровенно рассказать о том времени, когда у неё был лишний вес. Дело в том, что когда Насте исполнилось 30 лет, у неё произошел некий переломный период в жизни.

«До этого, я никогда не задумывалась о смерти, но когда мне выполнилось 30, я ощутила, как у меня мало времени и меня как-то «заклинило» на этих мыслях. Утешение удалось найти в книге Люка Фейри «Философский трактат», там философы рассказывать о своём отношении к жизни и смерти. Что впоследствии помогло мне переосмыслить собственную реальность» - рассказывает Настя.

Кроме того, чтобы поддержать других людей находящихся в подобной ситуации, Настя организовала бесплатный мотивационный курс «Жизнь в стиле NK». В своих роликах, певица демонстрирует принципы жизни и привычки, которые помогли ей «стать на ноги» и привести свои дела в порядок.

Даже на карантине Настя пообещала своим подписчикам эксклюзивный материал из личного архива, в котом каждый увидит что-то свое: «Дома я сняла классное видео, которое никого не оставит безразличным и я уверена, что это коснется каждого сердца, каждой души», — обещает звезда.

Настя уверена, что каждый может добиться успеха. Для этого нужно двигаться к своей цели несмотря на преграды: «Я хочу донести, что каждый человек уникален, у всех есть свой талант, его просто нужно найти. Просто знайте, что я рядом и я в вас верю, как никто другой. Удачи вас всем!» — подбадривает NK.

Также Каменских решила поделиться своим распорядком дня и принципами жизни. Певица просыпается очень рано: «Просыпаюсь в шесть утра, иногда в полседьмого и мой день традиционно начинается с тренировок и завтрака», — рассказывает Настя.

Что касается завтрака и питания, то у певицы целых пять приемов пищи в течение дня: «Мой желудок уже привык питаться пять раз в день. Он включает сирену и говорит: «иди кушать», а вторая серена это у меня Алексей: «когда мы уже будем есть?!» - кричит мне Потап. «При этом, мой муж считает меня настоящим шеф-поваром и говорит, что я вполне могу принимать участие в кулинарных соревнованиях».

Сольную карьеру Настя начала лишь в 2017-м году. Несмотря на столь краткий промежуток времени, её лицо уже побывало на билбордах Нью-Йорка, а трек «ELEFANTE» даже попал в топ-50 лучших композиций 2019-го года по версии одного из музыкальных журналов.

«Нужно делать так, чтобы люди во всем мире понимали, что Украина богата на таланты. У нас много артистов мирового уровня во всех сферах шоу-биза: режиссеры, певцы, актёры», — говорит Настя.

Певица поделилась личным рецептом успеха: «Очень важно вкладывать душу в свою работу, то есть, просто наслаждаться процессом». Также, по словам артистки, важно иметь опытную команду профессионалов, которые помогут развиваться в выбранной сфере.

Впрочем, главным фактором в её ошеломительном успехе Насти является её любимый муж, по совместительству продюсер Потап: «Он неимоверно талантливый автор. Мы часто пишем песни совместно, из под его руки выходят очень качественные произведения. У него неимоверно чувствительная душа и, если честно, я считаю, что он гений в своем жанре», — не поскупилась на комплименты Каменских.

При этом, Настя призналась, что такие отношения у них были не всегда: «Раньше, когда мы были коллегами, мы могли спорить о рабочих моментах буквально целые сутки, но сейчас, когда мы стали семьей - всё резко переменилось, чему я несказанно рада».

Секретом семейного счастья, Настя считает взаимопонимание и поддержку, при этом она советует всем парам не тянуть на себя одеяло, а постоянно искать точки соприкосновения и компромиссы.

А ещё, певица рассказала изданию, что в их семье напрочь отсутствует такое чувство как ревность, потому что у них абсолютное доверие: «Проверять телефон своего любимого, или ревновать его к кому-то — это лишь признак того, что нужно работать над самим собой», — утверждает звезда.

А что такое «работа над собой» Настя знает из личного опыта. Вспомните, какой пышкой она была в 2014-м году: «Однажды я открыла свой шкаф и сказала себе: Стоп! Хватит! Я хочу измениться».

И не просто сказала, а и сделала это! Вот уже более 5-ти лет, как Настя соблюдает строгую диету: занимается спортом и радует своих поклонников секретными упражнениями в своем Instagram.