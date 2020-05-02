Мене заклинило: Настя Каменських шокувала визнанням про депресію та думках про смерть

Співачка Настя Каменських часто випромінює позитив і закликає своїх прихильників мислити позитивно. Чого тільки вартий її мотиваційний курс «Життя в стилі NK», коли Настя ділиться персональним досвідом. Проте нещодавно виконавиця зізналася - колись і в неї був складний період в житті. В інтерв'ю програми «Життя відомих людей» на «1+1» Настя відверто розповіла, чому вона почала думати про смерть і що саме дозволило їй відволіктися від тривожних думок.

Співачка не посоромилася відверто розповісти про ті часи, коли у неї була зайва вага. Справа в тому, що коли Насті виповнилося 30 років, у неї стався якийсь переломний період у житті.

«До цього, я ніколи не замислювалася про смерть, але коли мені виповнилося 30, я відчула, як у мене мало часу і мене якось «заклинило» на цих думках. Втіху вдалося знайти в книзі Люка Фейрі «Філософський трактат», там філософи розповідати про своє ставлення до життя і смерті. Що згодом допомогло мені переосмислити власну реальність» - розповідає Настя.

Крім того, щоб підтримати інших людей, що знаходяться в подібній ситуації, Настя організувала безкоштовний мотиваційний курс «Життя в стилі NK». У своїх роликах, співачка демонструє принципи життя та звички, які допомогли їй «стати на ноги» і привести свої справи в порядок.

Навіть на карантині Настя пообіцяла своїм підписникам ексклюзивний матеріал з особистого архіву, у якому кожен побачить щось своє: «Вдома я зняла класне відео, яке нікого не залишить байдужим і я впевнена, що це торкнеться кожного серця, кожної душі», — обіцяє зірка.

Настя впевнена, що кожен може досягти успіху. Для цього потрібно рухатися до своєї мети, незважаючи на перешкоди: «Я хочу донести, що кожна людина унікальна, у всіх є свій талант, його просто потрібно знайти. Просто знайте, що я поруч, і я в вас вірю, як ніхто інший. Удачі вам всім!» — підбадьорює NK.

Також Каменських вирішила поділитися своїм розпорядком дня і принципами життя. Співачка прокидається дуже рано: «Прокидаюся о шостій ранку, іноді в півсьомого і мій день традиційно починається з тренувань та сніданку», — розповідає Настя.

Що стосується сніданку і харчування, то у співачки цілих п'ять прийомів їжі протягом дня: «Мій шлунок вже звик харчуватися п'ять разів на день. Він включає сирену і каже: «іди їсти», а друга серена це у мене Олексій: «коли ми вже будемо їсти?!» - кричить мені Потап. «При цьому, мій чоловік вважає мене справжнім шеф-кухарем і каже, що я цілком можу брати участь у кулінарних змаганнях».

Сольну кар'єру Настя почала лише в 2017-му році. Незважаючи на настільки короткий проміжок часу, її обличчя вже побувало на білбордах Нью-Йорка, а трек «ELEFANTE» навіть потрапив до топ-50 кращих композицій 2019-го року за версією одного з музичних журналів.

«Треба робити так, щоб люди у всьому світі розуміли, що Україна багата на таланти. У нас багато артистів світового рівня в усіх сферах шоу-бізу: режисери, співаки, актори», — каже Настя.

Співачка поділилася власним рецептом успіху: «Дуже важливо вкладати душу в свою роботу, тобто, просто насолоджуватися процесом». Так само, за словами артистки, важливо мати досвідчену команду професіоналів, які допоможуть розвиватися в обраній сфері.

Втім, головним фактором у її приголомшливому успіху Насті є коханий чоловік, за сумісництвом продюсер Потап: «Він неймовірно талановитий автор. Ми часто пишемо пісні спільно, з під його руки виходять дуже якісні твори. У нього неймовірно чутлива душа і, якщо чесно, я вважаю, що він геній у своєму жанрі», — не поскупилася на компліменти Каменських.

При цьому, Настя зізналася, що такі стосунки у них були не завжди: «Раніше, коли ми були колегами, ми могли сперечатися про робочі моменти буквально цілу добу, але зараз, коли ми стали сім'єю - все різко змінилося, чому я несказанно рада».

Секретом сімейного щастя, Настя вважає взаєморозуміння та підтримку, при цьому вона радить усім парам не тягнути на себе ковдру, а постійно шукати точки дотику і компроміси.

А ще співачка розповіла виданню, що в їх сім'ї геть відсутнє таке почуття, як ревнощі, тому що у них абсолютна довіра: «Перевіряти телефон свого коханого, або ревнувати його до когось — це лише ознака того, що потрібно працювати над самим собою», — стверджує зірка.

А що таке «робота над собою» Настя знає з особистого досвіду. Пригадайте, якою пампушкою вона була в 2014-му році: «Одного разу я відкрила шафу і сказала собі: Стоп! Вистачить! Я хочу змінитися».

І не просто сказала, а й зробила це! Ось вже більше 5-ти років, як Настя дотримується строгої дієти: займається спортом і радує своїх шанувальників секретними вправами в своєму Instagram.