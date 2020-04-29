Вылитый Брюс Уиллис: Потап похвастался подкачанным торсом на пикантном фото

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Рэпер показал, как занимается спортом на свежем воздухе

Рэпер и продюсер Потап после свадьбы с Настей Каменских заметно похудел и похорошел - все дело в том, что певица и сама сбросила лишний вес и с тех пор поддерживает стройную фигуру. Исполнительница старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом, к чему приучила и любимого мужа. На карантине пара устраивает домашние тренировки, не забывая и о музыке - так, артист презентовал новое забавное видео “Дома”, а сняла и смонтировала его Настя.

Потап решил напомнить поклонникам, что он не забывает о спорте и тренировках, а заодно и похвастаться результатами. В своем Instagram рэпер поделился эффектным селфи, на котором он запечатлен с обнаженным торсом на фоне бассейна.

Алексей (настоящее имя артиста, - прим. ред.) с серьезным видом сжимает кулак, а на заднем плане видно лежащий у бортика бассейна фитнесс-коврик.

"40 минут тренировки возле бассейна", - подписал кадр Потап.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Поклонники продюсера оценили его спортивную форму и оставили много позитивных отзывов. Некоторые отметили, что на этом фото он очень похож на голливудского актера Брюса Уиллиса, встречаются также и сравнения с актером из фильмов для взрослых.

Красава!

Круто!!! Я тоже люблю спорт

Коли вже буде посмішка ?

Это у вас уже так тепло?!!! Класс!

Хахахах лысый из Голос Країни

Спорт - это жизнь, мотивируете заниматься, спасибо вам за это!

мужчина супер

вот это качОК

Вы здесь на Брюса Уиллиса очень похожи

Серьезный Мен..

Блин реально стал походить на Брюсс Уиллиса

Ой,боюсь!!!

Вылитый Брюс Уиллис!

Та ты шо ты шо, какой дядя

Пушечка просто

Патап! А сколько вам лет? На Брюса похож? Ему за 60)))

Горячий парень

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап и Каменских впечатлили эксклюзивным "домашним" бэкстейджем с Голоса страны-10.