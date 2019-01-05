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Меган Маркл или Кайли Дженнер: выбираем лучший образ в белом платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2019 - 13:45
Меган Маркл или Кайли Дженнер: выбираем лучший образ в белом платье
Коллаж РБК-Украина

Самые популярные женщины планеты выбрали одинаковые платья, но появились в совершенно разных образах

Меган Маркл и Кайли Дженнер надели одно и то же платье Maggie Tiallyn, но двумя разными способами. Меган выбрала классический стиль, дополнив свой образ свободным пучком и лаконичным кулоном. Американская супермодель подчеркнула талию ремешком в тон платья и добавила эффектности образу голубыми волосами, прозрачной сумкой из пластика и атласными туфлями нежно-розового цвета. Об этом сообщает popsugar в Instagram.

 

Кайли Дженнер в белом платье (фото: instagram.com/popsugar)

Меган Маркл или Кайли Дженнер: выбираем лучший образ в белом платье

Меган Маркл в белом платье (фото: instagram.com/popsugar)

Большинство поклонников поддержали консервативный образ Меган Маркл, отметив, что Кайли Дженнер всегда выбирает "трэшовые" образы и синие волосы под белое платье — не исключение. Многие также отметили, что само платье ужасно и выглядит отвратительно как на Меган, так и на Кайли.

Вы можете присоединиться к голосованию, отдав предпочтение лучшему образу.

 

Напомним, что ранее королева вмешалась в конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл. На днях члены британской королевской семьи принимали участие в рождественской службе. При этом Кейт Миддлтон и Меган Маркл, конфликт между которыми активно обсуждается в прессе, шли рядом и дружелюбно общались. Многие было уж подумали, что отношения между герцогинями наладились, однако оказалось, что видимая благожелательность - лишь результат давления со стороны королевы Елизаветы II. 

Напомним, приближенные к королевской семье отмечают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров. Отмечается, что у герцогини Сассекской весьма непростой нрав. Жена принца Гарри слишком требовательна и перед своей свадьбой даже довела Кейт до слез. О напряженных отношениях герцогинь свидетельствовал и переезд принца Гарри с женой в Виндзор, а также отказ вместе праздновать Рождество

Кроме того, недавно в сеть "просочилась" информация о том, что Меган Маркл, из-за постоянных нарушений королевского протокола, натянутых отношений с женой принца Уильяма - Кейт Миддлтон, и сложного характера Меган, дали довольно грубое прозвище во дворце.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Меган МарклплатьеКайли Дженнер
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