Королева вмешалась в конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Елизавета II ясно дала понять, что не потерпит ссор в Рождество

На днях члены британской королевской семьи принимали участие в рождественской службе. При этом Кейт Миддлтон и Меган Маркл, конфликт между которыми активно обсуждается в прессе, шли рядом и дружелюбно общались. Многие было уж подумали, что отношения между герцогинями наладились, однако оказалось, что видимая благожелательность - лишь следствие давления со стороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает истоичник из окружения монаршей семьи, королева строго указала Кейт и Меган правильно вести себя на публике, особенно в такой семейный праздник, как Рождество. Поэтому супругам принцев Уильяма и Гарри пришлось заключить перемирие, хоть и, вероятно, временное.

"Королева и Чарльз не вмешивались в эту ситуацию до последнего, но перед службой они дали им понять, что в Рождество вся семья должна собраться вместе. Это означало, что обе пары должны войти в церковь вместе. Да, возможно, им было неудобно, учитывая то, что происходит между ними", — прокомментировал инсайдер.

Фото: Кейт Миддлтон и Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, приближенные к королевской семье отмечают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров. Отмечается, что у герцогини Сассекской весьма непростой нрав. Жена принца Гарри слишком требовательна и перед своей свадьбой даже довела Кейт до слез. О напряженных отношениях герцогинь свидетельствовал и переезд принца Гарри с женой в Виндзор, а также отказ вместе праздновать Рождество.

Кроме того, недавно в сеть "просочилась" информация о том, что Меган Маркл, из-за постоянных нарушений королевского протокола, натянутых отношений с женой принца Уильяма - Кейт Миддлтон, и сложного характера Меган, дали довольно грубое прозвище во дворце.

Кстати, на днях Меган Маркл, вышла в свет и продемонстрировала эффектный образ. Беременная герцогиня Сассекская посетила дом престарелых в Лондоне - Brinsworth House.

Видео: (video.rbc.ua)