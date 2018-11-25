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Инсайдер назвал причину переезда принца Гарри и Меган Маркл

Lite » Звезды 25.11.2018 - 10:38
Инсайдер назвал причину переезда принца Гарри и Меган Маркл
Фото: принц Гарри и Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)

Будущие родители принц Гарри и Меган переедут в новый дом из-за недопониманий в семье

Принц Гарри и Меган Маркл, которые вскоре станут родителями, вынуждены переехать в пригород Лондона. Новое место жительства — не роскошь, а скорее необходимость. СМИ утверждают, что между королевскими наследниками возникли напряженные отношения, потому принцу Гарри со своей супругой придется жить отдельно. Об этом сообщила комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс в Twitter.

Новое жилье Гарри и Меган – это загородная резиденция Фрогмор-хаус, где проходил торжественный прием по случаю их свадьбы. Переезд пары запланирован на начало следующего года. Именно в том имении состоялась частная вечеринка после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

На своей странице в Twitter Эмили также рассказала, что 21-комнатный особняк, в котором живут герцог и герцогиня Глостерские, освободится в следующем году.

Инсайдер назвал причину переезда принца Гарри и Меган Маркл

Инсайдер назвал причину переезда принца Гарри и Меган Маркл

Скриншот поста аккаунта twitter.com/byEmilyAndrews

По данным одного из королевских источников, как передает The Sun, брат Елизаветы II не спешил переезжать из своего дома, а позже стало известно, что Гарри и Меган тоже не очень хотят оставаться соседями с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

"Вначале планировалось, что Гарри и Меган переедут из своего особняка на территорию Кенсингтонского дворца, а потом в свой главный дом. Но между братьями была небольшая напряженность", — цитирует издание слова инсайдера.

До конца декабря там закончатся ремонтные работы и пара сможет переезжать и обустраивать свой дом. В выбранном ими коттедже насчитывается десять комнат, одна детская, тренажерный зал и студия йоги.

Напомним, что ранее стало известно, как назовут ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Ранее мы писали, что беременная Меган Маркл приготовила обед для бездомных.

 Видео: (video.rbc.ua)

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