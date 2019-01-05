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Меган Маркл або Кайлі Дженнер: вибираємо найкращий образ в білому платті

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2019 - 13:45
Меган Маркл або Кайлі Дженнер: вибираємо найкращий образ в білому платті
Колаж РБК-Україна

Найпопулярніші жінки планети вибрали однакові сукні, але з'явилися в абсолютно різних образах

Меган Маркл і Кайлі Дженнер наділи одне і те ж плаття Maggie Tiallyn, але двома різними способами. Меган вибрала класичний стиль, доповнивши свій образ вільним пучком і лаконічним кулоном. Американська супермодель підкреслила талію ремінцем в тон сукні і додала ефектності образу блакитними волоссям, прозорою сумкою з пластику та атласними туфлями ніжно-рожевого кольору. Про це повідомляє popsugar у Instagram.

 

Кайлі Дженнер у білій сукні (фото: instagram.com/popsugar)

Меган Маркл або Кайлі Дженнер: вибираємо найкращий образ в білому платті

Меган Маркл в білій сукні (фото: instagram.com/popsugar)

Більшість шанувальників підтримали консервативний спосіб Меган Маркл, зазначивши, що Кайлі Дженнер завжди вибирає "трэшовые" образи і сині волосся під біле плаття — не виняток. Багато також відзначили, що сама сукня виглядає жахливо і огидно як на Меган, так і на Кайлі.

Ви можете приєднатися до голосування, віддавши перевагу кращому образу.

 

Нагадаємо, що раніше королева втрутилася в конфлікт Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Днями члени британської королівської родини брали участь у різдвяній службі. При цьому Кейт Міддлтон і Меган Маркл, конфлікт між якими активно обговорюється в пресі, йшли поруч і дружньо спілкувалися. Багато хто вже подумав, що відносини між герцогинями налагодилися, однак виявилося, що видима доброзичливість - лише результат тиску з боку королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, наближені до королівської сім'ї відзначають, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл нібито не можуть налагодити відносини через занадто різні характери. Зазначається, що у герцогині Сассекської вельми непроста вдача. Дружина принца Гаррі занадто вимоглива і перед своїм весіллям навіть довела Кейт до сліз. Про напружені стосунки герцогинь свідчив і переїзд принца Гаррі з дружиною в Віндзор, а також відмова разом святкувати Різдво.

Відео: РБК-Україна

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