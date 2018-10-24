Меган Маркл на Фиджи в платье Figue в этно-стиле встретилась с женщинами-силовиками

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в столице Фиджи Суве встретилась с участниками местных программ, направленных на создание потенциала для женщин, которые избрали для себя необычные профессии (военные, полицейские). Об этом говорится в сообщении на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Отмечается, что встреча состоялась в резиденции Верховного комиссара на Фиджи.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Меган Маркл на саммит облачилась в розовое платье с цветочным принтом и летящей юбкой от Figue. На ней также был клатч в этно-стиле и черные босоножки на танкетке.

Отметим, что супруга британского принца пришла на встречу без него, так как чета впервые за время своего тура по Австралии и Океании разделилась.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Так, принц Гарри отправился в лесной парк на встречу с местными школьниками, студентами и представителями туристической индустрии, а также посадил дерево.

Ранее мы писали, что беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл на Фиджи на банкет, организованный президентом островов, облачилась в потрясающее длинное синее платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa, продемонстрировав свой округлившийся живот.

Также сообщалось, что супруга принца Гарри Меган Маркл в разговоре с беременной жительницей Австралии Шарлоттой Коннел впервые рассказала об ощущениях собственной беременности.

Кроме того, перед этим Меган Маркл и принц Гарри посетили популярный пляж Бонди-Бич в пригороде Сиднея и пообщались с местными серфингистами.

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Видео: РБК-Украина