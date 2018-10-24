ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Меган Маркл на Фіджі в сукні Figue в етно-стилі зустрілася з жінками-силовиками

Lite » Зірки 24.10.2018 - 14:50

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у столиці Фіджі Суве зустрілася з учасниками місцевих програм, спрямованих на створення потенціалу для жінок, які обрали для себе незвичайні професії (військові, поліцейські). Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Наголошується, що зустріч відбулася в резиденції Верховного комісара на Фіджі.

Меган Маркл на Фіджі в сукні Figue в етно-стилі зустрілася з жінками-силовикамиМеган Маркл на Фіджі в сукні Figue в етно-стилі зустрілася з жінками-силовиками

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Меган Маркл на саміт вбралася у рожеве плаття з квітковим принтом і летючою спідницею від Figue. На ній також був клатч в етно-стилі та чорні босоніжки на танкетці.

Зазначимо, що дружина британського принца прийшла на зустріч без нього, оскільки подружжя вперше за час свого туру по Австралії і Океанії розділилося.

Меган Маркл на Фіджі в сукні Figue в етно-стилі зустрілася з жінками-силовикамиФото: instagram.com/kensingtonroyal

Так, принц Гаррі вирушив до лісовий парк на зустріч з місцевими школярами, студентами та представниками туристичної індустрії, а також посадив дерево.

Раніше ми писали, що вагітна герцогиня Сассекська Меган Маркл на Фіджі на бенкет, організований президентом островів, одягалася в приголомшливе довге синє плаття-кейп від британського дизайнера Safiyaa, продемонструвавши свій кругленький живіт.

Також повідомлялося, що дружина принца Гаррі Меган Маркл у розмові з вагітною мешканкою Австралії Шарлоттою Коннел вперше розповіла про відчуття власної вагітності.

Крім того, перед цим Меган Маркл і принц Гаррі відвідали популярний пляж Бонді-Біч у передмісті Сіднея і поспілкувалися з місцевими серфінгістами.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Меган Марклпринц Гаррі
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся