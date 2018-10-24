Меган Маркл на Фіджі в сукні Figue в етно-стилі зустрілася з жінками-силовиками

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у столиці Фіджі Суве зустрілася з учасниками місцевих програм, спрямованих на створення потенціалу для жінок, які обрали для себе незвичайні професії (військові, поліцейські). Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Наголошується, що зустріч відбулася в резиденції Верховного комісара на Фіджі.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Меган Маркл на саміт вбралася у рожеве плаття з квітковим принтом і летючою спідницею від Figue. На ній також був клатч в етно-стилі та чорні босоніжки на танкетці.

Зазначимо, що дружина британського принца прийшла на зустріч без нього, оскільки подружжя вперше за час свого туру по Австралії і Океанії розділилося.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Так, принц Гаррі вирушив до лісовий парк на зустріч з місцевими школярами, студентами та представниками туристичної індустрії, а також посадив дерево.

Раніше ми писали, що вагітна герцогиня Сассекська Меган Маркл на Фіджі на бенкет, організований президентом островів, одягалася в приголомшливе довге синє плаття-кейп від британського дизайнера Safiyaa, продемонструвавши свій кругленький живіт.

Також повідомлялося, що дружина принца Гаррі Меган Маркл у розмові з вагітною мешканкою Австралії Шарлоттою Коннел вперше розповіла про відчуття власної вагітності.

Крім того, перед цим Меган Маркл і принц Гаррі відвідали популярний пляж Бонді-Біч у передмісті Сіднея і поспілкувалися з місцевими серфінгістами.

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Відео: РБК-Україна