Беременная Меган Маркл на Фиджи в вечернем платье показала заметно округлившийся живот

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с принцом Гарри в рамках своего тура по Австралии и Океании прибыли на Фиджи и посетили банкет, организованный президентом островов Джиодзи Конроте в отеле Grand Pacific. Как пишет Daily Мail, беременная Меган облачилась в потрясающее длинное синее платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa, продемонстрировав свой округлившийся живот.

Также герцогиня одела бриллиантовые серьги, которые ей одолжила королева Елизавета II.

Принц Гарри на торжественном приеме, на кторый собрались политики, бизнесмены и сликви общества, поблагодарил всех присутствующих и выступил с торжественной речью.

Добавим, что Фиджи - последняя остановка 16-дневного тура Гарри и Меган.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Ранее мы писали, что отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас Маркл признался, что узнал о беременности своей дочери благодаря объявлению по радио.

Напомним, что 12 октября состоялась свадьба принцессы Евгении - шестой внучки королевы Елизаветы II и девятой в списке наследников на королевский престол - с бизнесменом Джеком Бруксбэнком.

Как сообщалось, Меган Маркл в разговоре с беременной жительницей Австралии впервые рассказала об ощущениях собственной беременности.

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Видео: РБК-Украина