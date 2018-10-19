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"Яркая пятница": Меган Маркл и принц Гарри посетили пляжную вечеринку с серфингистами

Lite » Звезды 19.10.2018 - 10:38
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Герцогиня Сассекская выбрала для пляжа необычный образ

Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри посетили популярный пляж Бонди-Бич в пригороде Сиднея и пообщались с местными серфингистами. Красочные фото были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Четвертый день своего официального тура по Австралии и Океании принц Гарри и Меган Маркл решили провести в неформальной обстановке. Они отправились на километровую песчаную косу Бонди-Бич, чтобы пообщаться с местным серфинг-сообществом OneWave, которое изучает проблемы психического здоровья.

 

Скриншоты фото (instagram.com/kensingtonroyal)

Серфингисты рассказали Меган Маркл и принцу Гарри о том, как серфинг и йога помогают бороться с депрессией и другими нервными расстройствами. Свою акцию на пляже они назвали "Яркая пятница" (Fluro Friday). К ним присоединились и другие австралийцы в разноцветной одежде.

Меган Маркл для пляжного мероприятия выбрала совершенно неформальный образ – полосатый сарафан от Martin Grant и босоножки на танкетке, которые она потом сняла.

Кстати, ранее мы писали о том, что сеть растрогал забавный инцидент с Меган Маркл в Мельбурне.

А также сообщали о том, что принц Гарри рассмешил жителей Австралии странной выходкой.

Видео: РБК-Украина

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