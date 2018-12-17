Маша Ефросинина раскрыла секрет цветущего внешнего вида

Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина)

Среди лайфхаков звезды - кофе и витамины

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая восхитила эффектным образом на премьере фильма, поделилась с поклонниками своими бьюти-секретами. О том, как оставаться красивой и цветущей, даже если очень устала, звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Под своим снимком в белой блузке и с нежным макияжем Маша отметила, что ей помогает кофе и витамины.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"С детства мама меня учила не выходить из дому, пока не понравишься себе в зеркале! Однако в последнее время по утрам из зеркала на меня смотрит усталый выхухоль. Поэтому расход патчей увеличился ( обожаю Talika , Esthederm и La Biosthetique); кофе в меня поступать стало больше; добавила в рацион витамин D и Omega3 ; ну, и целую руки всем моим Бьюти мастерам!" - написала Ефросинина.

Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях пользователи сети отметили, что мама двоих детей очень красивая и выглядит просто замечательно.

"Теж думаю, що жінці з дому виходити не можна, поки не сподобається собі";

"Вы такая красивая!";

"Ви прекрасна завжди!!!";

"Вы всегда выглядите хорошо!!!";

"Маша по фото Вы всегда Выглядите отлично))) Что с макияжем,что без него";

"Машенька, Вам и Маке up не нужен! Вы от природы красива!!! Мой, Вам чисто женский комплимент!!!";

"Мария, если бы все выхухоли так выглядели - мир бы был похож на "Мисс вселенная";

"Прекраснейшая Маша!!!";

"Маша,як добре, що є чудо патчі, кава, бьюті майстри, вітаміни, які допомагають нам виглядати краще і впевненіше)))) Але Ви завжди красуня і еталон жіночності";

"Какая вы тут роскошная!" - пишут подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина умилила фото с подросшим сыном. На допремьерный показ семейной комедии Семена Горова "Пригоди S Миколая" 39-летняя актриса пришла вместе с мужем – 43-летним бизнесменом Тимуром Хромаевым и четырехлетним сыном Александром.

Ранее мы писали о том, что Маша Ефросинина рассказала о съемках в новой семейной комедии.

Видео: РБК-Украина