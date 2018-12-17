Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду

Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна)

Серед лайфхаков зірки - кава і вітаміни

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка захопила ефектним образом на прем'єрі фільму, поділилася з шанувальниками своїми б'юті-секретами. Про те, як залишатися красивою і квітучою, навіть якщо дуже втомилася, зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Під своїм знімком у білій блузі і з ніжним макіяжем Маша зазначила, що їй допомагає кави і вітаміни.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"З дитинства мама мене вчила не виходити з дому, поки не сподобаєшся собі в дзеркалі! Проте останнім часом вранці з дзеркала на мене дивиться втомлена хохуля. Тому витрата патчів збільшилася ( обожнюю Talika , Esthederm і La Biosthetique); кави в мене стало надходити більше; додала в раціон вітамін D і Omega3 ; ну, і цілу руки всім моїм Б'юті майстрам!" - написала Єфросиніна.

Скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

У коментарях користувачі мережі відзначили, що мама двох дітей дуже красива і виглядає просто чудово.

"Теж думаю, що жінці з дому виходити не можна, поки не сподобається собі";

"Ви така гарна!";

"Ви завжди прекрасна!!!";

"Ви завжди виглядаєте добре!!!";

"Маша фото Ви завжди Виглядаєте чудово))) Що з макіяжем,що без нього";

"Машенька, Вам і Маці up не потрібен! Ви від природи красива!!! Мій, Вам чисто жіночий комплімент!!!";

"Марія, якби всі хохулі так виглядали - світ би був схожий на "Міс всесвіт";

"Найвродливіша Маша!!!";

"Маша,як добре, що є диво патчі, кава, бьюті майстри, вітаміни, які допомагають нам виглядати краще і впевненіше)))) Но Ві завжди красуня і еталон жіночності";

"Яка ви тут розкішна!" - пишуть підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна умилила фото з підрослим сином. На допрем'єрний показ сімейної комедії Семена Горова "Пригоди S Миколая" 39-річна актриса прийшла разом з чоловіком – 43-річним бізнесменом Тимуром Хромаєвим та чотирирічним сином Олександром.

Раніше ми писали про те, що Маша Єфросиніна розповіла про зйомки в новій сімейній комедії.

Відео: РБК-Україна