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Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду

Lite » Зірки 17.12.2018 - 12:48
Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду
Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна)

Серед лайфхаков зірки - кава і вітаміни

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка захопила ефектним образом на прем'єрі фільму, поділилася з шанувальниками своїми б'юті-секретами. Про те, як залишатися красивою і квітучою, навіть якщо дуже втомилася, зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Під своїм знімком у білій блузі і з ніжним макіяжем Маша зазначила, що їй допомагає кави і вітаміни.

Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"З дитинства мама мене вчила не виходити з дому, поки не сподобаєшся собі в дзеркалі! Проте останнім часом вранці з дзеркала на мене дивиться втомлена хохуля. Тому витрата патчів збільшилася ( обожнюю Talika , Esthederm і La Biosthetique); кави в мене стало надходити більше; додала в раціон вітамін D і Omega3 ; ну, і цілу руки всім моїм Б'юті майстрам!" - написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього виглядуМаша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду

Скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

У коментарях користувачі мережі відзначили, що мама двох дітей дуже красива і виглядає просто чудово.

"Теж думаю, що жінці з дому виходити не можна, поки не сподобається собі";

"Ви така гарна!";

"Ви завжди прекрасна!!!";

"Ви завжди виглядаєте добре!!!";

"Маша фото Ви завжди Виглядаєте чудово))) Що з макіяжем,що без нього";

"Машенька, Вам і Маці up не потрібен! Ви від природи красива!!! Мій, Вам чисто жіночий комплімент!!!";

"Марія, якби всі хохулі так виглядали - світ би був схожий на "Міс всесвіт";

"Найвродливіша Маша!!!";

"Маша,як добре, що є диво патчі, кава, бьюті майстри, вітаміни, які допомагають нам виглядати краще і впевненіше)))) Но Ві завжди красуня і еталон жіночності";

"Яка ви тут розкішна!" - пишуть підписники.

Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього виглядуМаша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду

Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього виглядуМаша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна умилила фото з підрослим сином. На допрем'єрний показ сімейної комедії Семена Горова "Пригоди S Миколая" 39-річна актриса прийшла разом з чоловіком – 43-річним бізнесменом Тимуром Хромаєвим та чотирирічним сином Олександром.

Раніше ми писали про те, що Маша Єфросиніна розповіла про зйомки в новій сімейній комедії.

Відео: РБК-Україна

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