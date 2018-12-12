"Пригоди S Миколая": Маша Ефросинина о съемках в новой семейной комедии

Видео: В Киеве прошел допремьерный показ семейного фильма "Пригоди S Миколая" (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Во вторник, 11 декабря, в столичном кинотеатре "Жовтень" провели предпоказ теплой семейной комедии украинского режиссера Семена Горова "Пригоди S Миколая". В картине главные роли исполнили знаменитая украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина, известный мастер спорта и актер Василий Вирастюк, польский актер Пшемыслав Цыприански.

Картина рассказывает историю второклассника Артема, в гости к которому перед днем Святого Николая внезапно приходит сам Николай. Впоследствии оказывается, что это вор, одетый в костюм волшебника. Артем, его сестра и их соседские друзья-сверстники должны проявить настоящую отвагу, сплоченность и смелость, чтобы побороть хитрого вора и спасти именно того Супер Николая, который является настоящим волшебником.

После показа фильма RBC-Lite побывал на пресс-конференции, где участники съемочной группы рассказали, как снимался фильм, что вдохновляло актеров на воплощение образов и какие забавные истории происходили со съемочной группой на площадке.

"Все замело снегом, потом была оттепель и снова мороз!"

Для режиссера Семена Горова "Пригоди S Миколая" – первый полнометражный фильм после съемок мюзиклов, которые он создавал для телевидения. Над семейным фильмом он работал полтора года.

"Конечно, это было для меня очень ответственно! Телевидение – это одно, а при подготовке полнометражного фильма съемочный процесс значительно отличается. К примеру, на телевидении всегда много продюсеров, которые преимущественно сами все решают, а ты в какой-то момент разводишь руками и соглашаешься с определенными требованиями. А здесь, во время создания фильма, больше свободы, и у меня один критик – это зритель. Именно поэтому я относился к этому очень серьезно", - комментирует Семен Горов.

Фото: Для Семена Горова "Пригоди S Миколая" – первый фильм после мюзиклов, которые он создавал для телевидения (РБК-Украина)

Одна из самых сложных сцен фильма – это лавина, которая скатывалась с гор. Как ее удалось создать?

"Процесс создания лавины – это такой кинематографический секрет, но я расскажу. Мы стреляли вверх гранатометом с вертолета! Снимали сцену на Драгобрате. На самом деле мы очень сложно туда поднимались. Все замело снегом, потом была оттепель, потом - снова мороз! Там была колея, и не все машины могли проехать. Но нам таки удалось хорошо отснять. Отснять именно так, как мы и планировали", - вспоминает режиссер.

Фото: Во время съемок создали настоящую снежную лавину: выбрасывали снег с вертолета (РБК-Украина)

"Когда я прочитала сценарий, то именно на этой сцене у меня был шок!"

Зрителей, которые первыми посмотрели фильм на допремьерном показе, лавина тоже очень впечатлила. Именно о ней они просили съемочную группу рассказать подробнее. Маша Ефросинина призналась, что для нее эта сцена показалась одной из самых сложных, но она на это не сетовала и слушала все просьбы режиссера.

"Когда я только прочитала сценарий, то именно на этой сцене у меня был шок! Когда мы с Семеном об этой сцене говорили, то я в первую очередь у него спрашивала: "А как мы эту лавину будем снимать?". Он ответил: "Да увидишь! Все будет хорошо", - вспоминает Маша Ефросинина.

Фото: "Мы были закопаны в снег, из которого мы должны были выпрыгнуть. Я полностью промерзла" – Маша Ефросинина (РБК-Украина)

Съемки сцены с лавиной режиссер оставил на последний съемочный день на Драгобрате.

"Я видела, что в сценарии есть сцена, где мы очень ссоримся с Пшемыславом. И Семен меня решил просто "добить"! Над сценой, где была наша ссора, мы работали очень долго, потому что режиссеру было мало то экспрессии, то естественных эмоций. Поэтому мы ее переснимали много раз.

Потом еще добавился вот этот снег, с которым было несколько дублей. Мы были буквально закопаны в снег, из которого по сценарию должны были выпрыгнуть. И вот когда я уже полностью под снегом промерзла, мне дали выпить хреновуху. Это был очень крепкий алкогольный напиток. Я сказала, что не пью, но ассистенты сказали, что в этот раз все-таки надо. Я все же выпила, и благодаря этому не заболела", - говорит актриса.

Фото: Семейную комедию уже можно посмотреть в кинотеатрах (РБК-Украина)

Особый "свадебный" ритуал на съемочной площадке

Конечно, как всегда во время съемок фильма, на съемочной площадке картины "Пригоди S Миколая" было много веселых моментов.

Но больше всего актеры рассказывали о том, что они во время съемок очень сдружились.

Фото: Василий Вирастюк уверяет: во время съемок у съемочной группы сложились прекрасные отношения (РБК-Украина)

У Маши Ефросининой и Пшемыслава Цыприански даже появился особый ритуал, который они повторяли ежедневно.

"У нас с Пшемыславом на площадке был ритуал: каждый день, когда мы одевали кольца, то устраивали церемонию посвящения друг друга в "мужа" и "жену". Согласен? Так! И я согласна!" – вспоминает Ефросинина.

Пригласить к участию в фильме знаменитого польского актера Пшемыслава Цыприанськи было сознательным выбором съемочной группы.

Фото: Одна изглавных ролей досталась Василию Вирастюку (РБК-Украина)

Веселых сцен во время съемок фильма было пре достаточно, признается актер и мастер спорта Василий Вирастюк.

"Таких сцен было много! Тем более, что я постоянно в кадре находился с нашим мальчиком Артемом. Поэтому очень много всего было! Может это уже не так сейчас забавно кажется, но когда меня Артем должен был ударить бутылкой по голове, он боялся это делать. Я говорю: "Да бей давай, мы все – свои пацаны!". И он никак не мог себя пересилить, потому что надо было со всей силы лупонуть. Я говорил: "Тут камера, все должно на экране выглядеть натурально!" То же самое было, когда меня Иванка била чем-то железным по голове. Она так же не могла "ввалити нормально", - вспоминает он.

Василий Вирастюк уверяет: во время съемок у съемочной группы сложились прекрасные отношения.

"Была очень теплая атмосфера, мы постоянно шутили, поддерживали друг друга. Все было классно!" - говорит он.

Фото: Съемочная группа фильма "Пригоди S Миколая" (РБК-Украина)

Звезда европейского кино в украинском фильме

"Пригласить звезду европейского кино – это сознательный выбор, потому что фильм мы планируем показать не только на территории Украины, но и в Европе. У нас на следующий год уже запланирован прокат фильма в Польше.

Это маркетинговый план и долгосрочная стратегия. Именно этим и обуславливается наш выбор. Мы очень довольны!" – сказал режиссер.

Фото: Приглашением польского актера съемочная группа надеется привлечь внимание к фильму у европейцев и показать картину в странах ЕС (РБК-Украина)

Пшемыслав Цыприанськи – известный польский актер. Он снялся в 11 сериалах и 8 полнометражных фильмах. Съемки в украинском фильме "Пригоди S Миколая" – это для него первый опыт работы в Украине.

"Сниматься в Украине мне очень понравилось! Мы все теперь друзья! Я убедился на практике в том, что съемочные процессы в обеих странах во многом схожи и по сути мало отличаются. И в Украине, и в Польше, действуют те самые принципы и те же правила. Для меня это колоссальный и незабываемый опыт!" – прокомментировал актер.

"Я очень счастлив, что сделал фильм на украинском языке!"

Режиссер Семен Горов признался, что для него было большой радостью снять фильм на украинском языке.

Фото: Пшемыслав Цыприански снялся в 11 сериалах и 8 полнометражных фильмах в Польше. "Пригоди S Миколая" – первая его работа с украинцами (РБК-Украина)

"Прежде всего, я очень счастлив, что наконец сделал фильм на украинском языке! Это фильм для Украины и для всего мира. Для того, чтобы сделать мюзикл, нам немножко не хватило денег. Но у нас в фильме есть несколько песен, хотя мы сначала не планировали их туда включать. Мне кажется, что в этом фильме достаточно музыки: есть четыре полноценных песни. Там нет никаких озвучек, перетонировок: это все поют именно актеры", - говорит Горов.

Сначала в сценарии фильма песен не было, признались участники съемочной группы. Но как-то режиссер уехал после поздней сцены домой, а приехав утром, сказал, что песни все-таки нужны.

Накануне он показывал отснятые сцены ребенку, и после этого возникла мысль, что в фильме все-таки должна быть музыка.

Фото: Фильм сняли при поддержке Госкино (РБК-Украина)

Напомним, в центре Киева проходят съемки финальных кадров фильма "Чорный ворон" по мотивам романа-бестселлера писателя Василия Шкляра.

Также Маша Ефросинина покорила сеть фото в стильном наряде во время отпуска в Нью-Йорке.

Видео: В Киеве завершают работу над фильмом "Черный Ворон" (video.rbc.ua)