"Очаровашки": Маша Ефросинина умилила фото с подросшим сыном

Маша Ефросинина (фото: LITE)

Ефросинина на своей Instagram-странице показала милое фото с четырехлетним сыном

На допремьерный показ семейной комедии Семена Горова "Пригоди S Миколая" 39-летняя актриса пришла вместе с мужем – 43-летним бизнесменом Тимуром Хромаевым и четырехлетним сыном Александром.

Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина сыграла в комедии украинского режисера главную роль. Партнером Маши по фильму стал известный мастер спорта и актер Василий Вирастюк, а также польский актер Пшемыслав Цыприански.

Допремьерный показ семейной комедии состоялся 11 декабря в столичном кинотеатре "Жовтень".

Картина рассказывает историю второклассника Артема, в гости к которому перед днем Святого Николая внезапно приходит сам Николай. Впоследствии оказывается, что это вор, одетый в костюм волшебника.

Маша Ефросинина с сыном Сашей (скриншот поста: instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети пришли в восторг от семейного фото своей любимицы.

"Очень милое фото", – комментирует katia_zharonina.

"Вираз обличчя Олександра такий няшний! Мася! Який кайф!", – восхищается olgam4432.

"Очаровашки", – умиляется alyonazdorenko.

"Какой "канёсенький", – пишет alesiagerasimenko.

"Яке то щастя", – делится vasilinaachkan.

Публикация набрала уже более 10 тысяч лайков.

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали о деталях эффектного образа Ефросининой, в котором она появилась на допремьерном показе комедии Семена Горова "Пригоди S Миколая".

Также звезда недавно публиковала селфи с сыном. На фото она показала свое лицо без макияжа.

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