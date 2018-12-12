Маша Ефросинина восхитила эффектным образом на премьере фильма

Фото: Маша Ефросинина (РБК-Украина)

Телеведущая сыграла в картине одну из главных ролей

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая рассказала об интимном предложении, восхитила своим образом на светском мероприятии. Звезда посетила допремьерный показ семейной комедии Семена Горова "Пригоди S Миколая", в которой сыграла одну из главных ролей. Партнером Маши по фильму стал Василий Вирастюк.

Ведущая появилась на премьере в эффектном черном платье миди с золотистыми вставками сверху и снизу. Дополнила образ актриса туфлями на шпильке, а волосы собрала в хвост.

В своем Instagram-stories звезда также показала, сколько цветов ей подарили на показе.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Фильм "Пригоди S Миколая" повествует о второкласснике Артеме, семья которого совсем недавно перебралась из большого города в уютный домик в Карпатских горах. Родители решили проехаться в город и оставить Артема вместе с сестрой Полей дома одних. В это время к ним завалился сам Святой Николай – вернее вор в его костюме по кличке "Кабан". Дети должны сделать все возможное, чтобы победить вора и спасти настоящего Святого Николая. И помогут им в этом все мальчишки и девчонки в округе.

Напомним, ранее Маша Ефросинина без макияжа умилила селфи с сыном. Как призналась экс-участница Танцев со звездами, она заболела и лечится дома, что очень радует ребенка. Кстати, именно Саша стал автором милой фотографии.

Также мы писалио том, что Ефросинина рассказала, что нужно знать о домашнем насилии.

Напомним, недавно известная телеведущая записала новую яркую "пятерочку", посвященную бестактным вопросам.

Видео: РБК-Украина