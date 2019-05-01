Мамочка-хозяюшка: Регина Тодоренко показала, как проводит время на отдыхе

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Даже на отдыхе ведущая не доверяет никому заботу о детских вещах

Регина Тодоренко не сидит на месте - молодая мамочка успешно снимает два ТВ проекта, при этом успевая уделять внимание мужу и маленькому сыну. Телеведущая умудряется даже путешествовать - так, она взяла пятимесячного Михаила уже во вторую поездку, на этот раз в Турцию. На своей странице в Instagram артистка показала свои будни на отдыхе на забавном снимке.

На фото Регина в белом халате сидит на перилах балкона своего номера. Тут же рядом висит полотенце, на котором развешаны постиранные детские вещи.

"Большая стирка от Регины Петровны. Не подумайте плохого. В отеле есть прачечная, просто люблю стирать на отдыхе детские вещи", - написала Тодоренко под постом.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики знаменитости восхитились ее хозяйственностью и отметили, что она просто прекрасная мама.

"Ну это обычное дело у кого есть маленький ребенок )"

"Всегда вдохновляюсь вами, вы идеальный пример для меня"

"Господи...что за женщина такая! Все успевает...и поработать и с малышом посидеть и постирать, да еще и в настроении всегда, всегда на позитиве!"

"Регина! Вы всегда такая оптимистка!!! Хозяюшка, мамочка, счастливого отдыха!!!"

"Умничка!"

"Как-же это мило... И такое место красивое!!!"

"Регина,вы богиня"

"Как всегда прекрасна"

"Молодец :) настоящая женщина"

"Мне нравится что Регина простая, без понтов"

"Большая турецкая стирка"

"Хозяюшка) Молодец!"

"Умничка, еще и к тому же всегда на позитивчике. повезло Владу и сынишке"

Напомним, в Турции Регина Тодоренко в купальнике понежилась в ванной и призналась, что дома постоянно не хватает времени на уход за собой.

Мы также писали, что Регина Тодоренко оригинально встретила Пасху в Турции, устроив чайную церемонию в одном купальнике и халате.

Кстати, Регина Тодоренко поделилась фото "страшного и морщинистого" мужа Влада Топалова, оригинально признавшись ему в любви.