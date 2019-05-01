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Мамочка-хозяюшка: Регина Тодоренко показала, как проводит время на отдыхе

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2019 - 13:02
Мамочка-хозяюшка: Регина Тодоренко показала, как проводит время на отдыхе
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Даже на отдыхе ведущая не доверяет никому заботу о детских вещах

Регина Тодоренко не сидит на месте - молодая мамочка успешно снимает два ТВ проекта, при этом успевая уделять внимание мужу и маленькому сыну. Телеведущая умудряется даже путешествовать - так, она взяла пятимесячного Михаила уже во вторую поездку, на этот раз в Турцию. На своей странице в Instagram артистка показала свои будни на отдыхе на забавном снимке.

На фото Регина в белом халате сидит на перилах балкона своего номера. Тут же рядом висит полотенце, на котором развешаны постиранные детские вещи.

"Большая стирка от Регины Петровны. Не подумайте плохого. В отеле есть прачечная, просто люблю стирать на отдыхе детские вещи", - написала Тодоренко под постом.

Мамочка-хозяюшка: Регина Тодоренко показала, как проводит время на отдыхе

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики знаменитости восхитились ее хозяйственностью и отметили, что она просто прекрасная мама.

  • "Ну это обычное дело у кого есть маленький ребенок )"
  • "Всегда вдохновляюсь вами, вы идеальный пример для меня"
  • "Господи...что за женщина такая! Все успевает...и поработать и с малышом посидеть и постирать, да еще и в настроении всегда, всегда на позитиве!"
  • "Регина! Вы всегда такая оптимистка!!! Хозяюшка, мамочка, счастливого отдыха!!!"
  • "Умничка!"
  • "Как-же это мило... И такое место красивое!!!"
  • "Регина,вы богиня"
  • "Как всегда прекрасна"
  • "Молодец :) настоящая женщина"
  • "Мне нравится что Регина простая, без понтов"
  • "Большая турецкая стирка"
  • "Хозяюшка) Молодец!"
  • "Умничка, еще и к тому же всегда на позитивчике. повезло Владу и сынишке"

Напомним, в Турции Регина Тодоренко в купальнике понежилась в ванной и призналась, что дома постоянно не хватает времени на уход за собой.

Мы также писали, что Регина Тодоренко оригинально встретила Пасху в Турции, устроив чайную церемонию в одном купальнике и халате.

Кстати, Регина Тодоренко поделилась фото "страшного и морщинистого" мужа Влада Топалова, оригинально признавшись ему в любви.

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