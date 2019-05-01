Мамочка-хозяюшка: Регина Тодоренко показала, как проводит время на отдыхе

Даже на отдыхе ведущая не доверяет никому заботу о детских вещах
Регина Тодоренко не сидит на месте - молодая мамочка успешно снимает два ТВ проекта, при этом успевая уделять внимание мужу и маленькому сыну. Телеведущая умудряется даже путешествовать - так, она взяла пятимесячного Михаила уже во вторую поездку, на этот раз в Турцию. На своей странице в Instagram артистка показала свои будни на отдыхе на забавном снимке.
На фото Регина в белом халате сидит на перилах балкона своего номера. Тут же рядом висит полотенце, на котором развешаны постиранные детские вещи.
"Большая стирка от Регины Петровны. Не подумайте плохого. В отеле есть прачечная, просто люблю стирать на отдыхе детские вещи", - написала Тодоренко под постом.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики знаменитости восхитились ее хозяйственностью и отметили, что она просто прекрасная мама.
Напомним, в Турции Регина Тодоренко в купальнике понежилась в ванной и призналась, что дома постоянно не хватает времени на уход за собой.
Мы также писали, что Регина Тодоренко оригинально встретила Пасху в Турции, устроив чайную церемонию в одном купальнике и халате.
Кстати, Регина Тодоренко поделилась фото "страшного и морщинистого" мужа Влада Топалова, оригинально признавшись ему в любви.