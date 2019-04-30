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"Времени на себя не хватает": Регина Тодоренко в купальнике понежилась в ванной

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2019 - 17:27
"Времени на себя не хватает": Регина Тодоренко в купальнике понежилась в ванной
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведщая рассказала, как ухаживает за телом

Популярная телеведущая Регина Тодоренко старается успеть все и сразу – она ведет несколько программ, включая шоу "Мейкаперы" и "Пятница с Региной", снимается в рекламе известных брендов, а также запустила новый проект для мам, да еще и пытается путешествовать, причем даже берет с собой маленького сына Михаила. Так, звезда отправилась с малышом в солнечную Турцию, откуда показывает в Instagram красочные фото.

На свежем снимке ведущая красуется в купальнике оригинального кроя, демонстрируя прекрасную форму после родов. Она нежится в пенной ванной, опустив ноги, и с помощью специальной щетки для сухого массажа ухаживает за своим телом.

Молодая мама признается, что дома у нее совершенно не хватает времени на себя, а устроить себе СПА и релакс она может лишь пару раз в год во время отдыха. Поэтому истинным наслаждением для нее стало посещение турецкой бани.

&quot;Времени на себя не хватает&quot;: Регина Тодоренко в купальнике понежилась в ванной

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сегодня я провела полдня отмывалась в турецком хамаме. Прекрасные турецкие девушки сначала отскрабили мое тело, потом намылили, обдали горячей водой, нанесли какие-то невероятные масла и оставили мое расслабленное и чистое, как у младенца, тельце, отдыхать. Но такое я могу позволить себе 1-2 раза в год на отдыхе. Дома чаще всего времени на себя совсем не хватает. Но у меня, как и у каждой девушки, есть свой секрет, как быстро привести кожу в порядок. Как только у меня есть 30 свободных минут, я заседаю в ванной, распариваю кожу, очищаю ее с помощью любого мыла и наношу небольшими порциями скраб, потом дренажный массаж щеткой!" - поделилась своим бьюти-лайфхаком звезда.

Поклонники первом делом обратили внимание не на антураж, а на цветущий внешний вид и фигуру ведущей, восхитившись тем, как выглядит мама малыша.

"Какой пресс... Обалдеть, и грудь. Очень украшает женщину материнство", "Регина умничка! Выглядите просто обалденно, а животик как до ребеночка! Умница и красавица!", "Красотка, умница, позитивчик!", "Какая красивая!", "Вы такая классная и красивая!" - не скупились на комплименты подписчики.

Напомним, что Регина Тодоренко оригинально встретила Пасху в Турции, устроив чайную церемонию в одном купальнике и халате.

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