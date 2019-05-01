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Матуся-господарочка: Регіна Тодоренко показала, як проводить час на відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.05.2019 - 13:02
Матуся-господарочка: Регіна Тодоренко показала, як проводить час на відпочинку
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Навіть на відпочинку ведуча не довіряє нікому турботу про дитячі речі

Регіна Тодоренко не сидить на місці - молода матуся успішно знімає два ТВ проекти, при цьому встигаючи приділяти увагу чоловіку і маленькому сину. Телеведуча примудряється навіть подорожувати - так, вона взяла п'ятимісячного Михайла вже у другу поїздку, на цей раз в Туреччину. На своїй сторінці в Instagram артистка показала свої будні на відпочинку на забавному знімку.

На фото Регіна у білому халаті сидить на перилах балкона свого номера. Тут же поруч висить рушник, на якому розвішані випрані дитячі речі.

"Велике прання від Регіни Петрівни. Не подумайте поганого. В готелі є пральня, просто люблю прати на відпочинку дитячі речі", - написала Тодоренко під постом.

Матуся-господарочка: Регіна Тодоренко показала, як проводить час на відпочинку

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники знаменитості захопилися її хазяйновитістю і відзначили, що вона просто прекрасна мама.

  • "Ну це звичайна справа у кого є маленька дитина )"
  • "Завжди надихаюся вами, ви ідеальний приклад для мене"
  • "Господи...що за жінка така! Все встигає...і попрацювати, і з малюком посидіти і випрати, та ще й у настрої завжди, завжди на позитиві!"
  • "Регіна! Ви завжди така оптимістка!!! Хозяюшка, матуся, щасливого відпочинку!!!"
  • "Розумниця!"
  • "Як же це мило... І таке місце гарне!!!"
  • "Регіна,ви богиня"
  • "Як завжди прекрасна"
  • "Молодець :) справжня жінка"
  • "Мені подобається що Регіна проста, без понтів"
  • "Велика турецька прання"
  • "Господарочка) Молодець!"
  • "Розумничка, ще й до того ж завжди на позитивчике. пощастило Владу і синочкові"

Нагадаємо, в Туреччині Регіна Тодоренко в купальнику поніжилась у ванній і зізналася, що вдома постійно не вистачає часу на догляд за собою.

Ми також писали, що Регіна Тодоренко оригінально зустріла Великдень в Туреччині, влаштувавши чайну церемонію в одному купальнику і халаті.

До речі, Регіна Тодоренко поділилася фото "страшного і зморшкуватого" чоловіка Влада Топалова, оригінально зізнавшись йому у любові.

"Часу на себе не вистачає": Регіна Тодоренко в купальнику поніжилась у ванній "Пасок не вистачає": Регіна Тодоренко показала свій сніданок в Туреччині
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