"Все равно тебя люблю": Тодоренко показала "страшного и морщинистого" Топалова

Телеведущая позабавила сеть необычным признанием в любви мужу
Регина Тодоренко - настоящий живчик и пример для подражания, ведь молодая мама успевает и сыном заниматься, и делать свое шоу, а кроме того, уже привела в порядок фигуру и съездила на отдых. Кроме того, ведущая не боится показаться глупой или смешной и с удовольствием шутит, в том числе и над собой. Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась снимком мужа на прогулке с сыночком и сделала ему весьма креативное признание в любви.
На фото одетый в шорты и футболку Влад улыбается в объектив, в кадр также попали часть коляски с маленьким Мишей и рука Регины, которая ее держит.
"#семейныебудниТТ @vladtopalovofficial, ты такой старый стал, фу, морщины на лице, уууууу.....щеки обвисли, но я все равно тебя люблю, несмотря на то, что ты очень страшный )" - с юмором написала Тодоренко.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов на прогулке с сыном (instagram.com/reginatodorenko)
Таким образом ведущая дала ответ хейтерам в сети, которые неоднократно называли ее супруга постаревшим и некрасивым.
Подписчики оценили юмор Регины и порадовались тому, что у супругов все хорошо.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов показали милое утреннее видео с сыном.
Ранее Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном, которого она берет с собой на работу.
К слову, недавно Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына Михаила. Поклонники тут же принялись гадать, на кого же больше похож малыш - на нее или папу Влада Топалова.