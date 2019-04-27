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"Все равно тебя люблю": Тодоренко показала "страшного и морщинистого" Топалова

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2019 - 16:04
"Все равно тебя люблю": Тодоренко показала "страшного и морщинистого" Топалова
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая позабавила сеть необычным признанием в любви мужу

Регина Тодоренко  -  настоящий живчик и пример для подражания, ведь молодая мама успевает и сыном заниматься, и делать свое шоу, а кроме того, уже привела в порядок фигуру и съездила на отдых. Кроме того, ведущая не боится показаться глупой или смешной и с удовольствием шутит, в том числе и над собой. Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась снимком мужа на прогулке с сыночком и сделала ему весьма креативное признание в любви.

На фото одетый в шорты и футболку Влад улыбается в объектив, в кадр также попали часть коляски с маленьким Мишей и рука Регины, которая ее держит. 

"#семейныебудниТТ @vladtopalovofficial, ты такой старый стал, фу, морщины на лице, уууууу.....щеки обвисли, но я все равно тебя люблю, несмотря на то, что ты очень страшный )" - с юмором написала Тодоренко.

&quot;Все равно тебя люблю&quot;: Тодоренко показала &quot;страшного и морщинистого&quot; ТопаловаФото: Регина Тодоренко и Влад Топалов на прогулке с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Таким образом ведущая дала ответ хейтерам в сети, которые неоднократно называли ее супруга постаревшим и некрасивым.

Подписчики оценили юмор Регины и порадовались тому, что у супругов все хорошо.

  • "Достойный стеб над хэйтерами, обожаю вас, Регина, за позитив"
  • "Ахахааха.... зато Лазарев как пасхальное яичко"
  • "Мужчине не свойственно бежать к косметологу за дозой ботокса"
  • "Подтянутый, стройный, интеллигентный. Пусть от зависти лопнут"
  • "Круто когда в семье присутствует стеб друг над другом)"
  • "Представляю, если б Топалов так написал на всю страну))) Регина, у тебя грудь после родов обвисла, растяжки и целлюлит, но я тебя люблю"
  • "Регина, вы молодец!! Дабы избежать критики неадекватной в адрес своего мужа, сама написала , вместо доброжелателей подписчиков!!)) Неужели непонятно, что она спец сделала, чтобы вы не писали гадости в адрес ее мужа, как ранее всегда делали?? Регина, вы прекрасная , с отличным чувством юмора, искренняя и умеете любить!!!"
  • "Вот это комплимент мужу"
  • "Здоровый стеб создаёт благоприятную атмосферу в семье"
  • "Вы самая крутая семья!!!! В восторге от вас!!! Берегите и любите друг друга .вы крейзи, но это настолько круто"
  • "Владу повезло на самом деле с женой"
  • "Регина ну и шутки у вас))) но так приятно за вами наблюдать!!! Любви вам"
  • "Любовь, она такая"

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов показали милое утреннее видео с сыном.

Ранее Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном, которого она берет с собой на работу.

К слову, недавно Регина Тодоренко случайно "засветила" лицо сына Михаила. Поклонники тут же принялись гадать, на кого же больше похож малыш - на нее или папу Влада Топалова.

Время – 6 утра: заспанные Тодоренко и Топалов показали милое видео с сыном "Так и живем": Регина Тодоренко показала трудовые будни с маленьким сыном
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