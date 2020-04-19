В маминых шкафах только такое: Леся Никитюк поразила "трендовым" луком на Пасху

Теледива примерила весьма оригинальный наряд и повеселила поклонников
Леся Никитюк решила отправиться на самоизоляцию в свой родной Хмельницкий, где проводит ее с родными. Телеведущая призналась, что стала намного больше спать и готовить, но о фигуре тоже не забывает и каждый день занимается спортом, чтобы не набрать лишнего. Кроме того, юморная Леди Ле любит примерить стильный "карантинный" образ и повеселить своих поклонников.
Так, Леся задумалась, в чем же ей отпраздновать Пасху. Хорошенько порывшись по маминым шкафам, артистка составила эффектный и трендовый лук, который произвел фурор среди ее фолловеров в Instagram.
На фото Никитюк позирует в черной кофточке с бантиком, которая игриво оголяет часть живота, и велосипедках. Также она надела длинную дубленку с меховой опушкой на рукавах и воротнике и массивную меховую шапку. Всю эту красоту ведущая подчеркнула ярко-красной помадой на губах и серьезным выражением лица.
"І шо його одіть на Пасху? В маминих шкафах тільки таке. Так норм?" - прокомментировала снимок Леся.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Одной из первых на впечатляющий аутфит Никитюк отреагировала участница группы НеАнгелы Слава Каминская.
"Леся Ивановна, возьми меня с собой гулять", - попросила певица.
"а в тебе шапка з нутрії є?)" - ответила ей на это ведущая, на что Слава с грустью посетовала, что только из выдры.
Поклонников изрядно позабавил подобный лук звезды и они оставили ей много веселых комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы в эфире со Светланой Лободой.