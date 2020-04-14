ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2020 - 14:32
Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила "карантинные" планы
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая устроила прямой эфир со Светланой Лободой

Леся Никитюк проводит каратин с семьей в Хмельницком. Ведущая не унывает и старается поднимать настроение себе, домочадцам и поклонникам. Она выходит в прямые эфиры и общается с фанами, но также и сама получила возможность стать ближе к кумиру. Так, украинская теледива два раза беседовала онлайн с музыкантом и актером Джаредом Лето, к котрому не скрывает симпатии. Теперь же Леся решила немного раззадорить сеть пикантными домашним фото.

Леся показала фото в коротких джинсовых шортах, которые подчеркнули упругие ягодицы звезды и позволили поклонникам полюбоваться ее длинными ногами. Также на ней белый топ с длинным рукавом и светлые кроссовки. Она лежит плашмя на кровати в спальне, уткнувшись лицом в подушку.

"Сколько можно лжать! Давайте делать планку!" - призвала ведущая.

Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила &quot;карантинные&quot; планы

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также накануне Леди Ле провела прямой эфир со Светланой Лободой. Звезды рассказали друг другу немало забавных историй из жизни и вспомнили о совместном прошлом.

Познакомились Леся и Светлана на съемках клипа "Пора домой". Это произошло благодаря продюсеру певицы Нателле Крапивиной, которая решила снять всех звезд тревел-шоу "Орла и Решки" в одном видео - Регину Тодорено, Лесю Никитюк, Жанну Бадоеву и Андрея Беднякова.

Ведущая рассказала певице о том, чем занимается на карантине. "Записали песню и клип в подъезде. Я там не пою, а говорю. Нам сейчас максимально надо поднимать настроение и позитивно мыслить!" - пояснила Леди Ле.

Леся Никитюк в коротких шортах засветила ягодицы и рассекретила &quot;карантинные&quot; планы

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся также призналась, что будет делать доску желаний и программировать себя на покорение новых вершин. Она запретила поклонникам часто смотреть новости и заверила их, что от потока негатива страдает, в первую очередь, иммунитет.

Светлана же рассказала, что обнаружила в карантине положительные стороны. Так, она все время проводит с дочками – Евой и Тильдой, много играет с ними и придумывает различные активности. Звезда призналась, что начала мыть посуду и получать от этого удовольствия - "кайфовать от того, что ты раньше ненавидел".

Ранее Леся Никитюк в одном одеяле показалаа, в каком виде она "собралась" на красную дорожку в Каннах.

Через 2 месяца после родов: Светлана Лобода похвасталась фигурой в купальнике Что ты делаешь с мужчинами? Леся Никитюк в сетчатом боди эффектно оголила бедра
Новости Украины ЛободаЛеся Никитюк
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь