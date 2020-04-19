В маминих шафах тільки таке: Леся Нікітюк вразила "трендовим" луком на Великдень

Теледіва приміряла вельми оригінальний наряд і повеселила шанувальників
Леся Нікітюк вирішила відправитися на самоізоляцію в свій рідний Хмельницький, де проводить її з рідними. Телеведуча зізналася, що стала набагато більше спати і готувати, але про фігуру теж не забуває і щодня займається спортом, щоб не набрати зайвого. Крім того, смішна Леді Ле любить приміряти стильний "карантинний" образ і повеселити своїх шанувальників.
Так, Леся замислилася, в чому ж їй відсвяткувати Великдень. Гарненько порившись по маминих шафах, артистка склала ефектний і трендовий лук, який справив фурор серед її фоловерів в Instagram.
На фото Нікітюк позує в чорній кофтині з бантиком, яка грайливо оголює частину живота, і велосипедках. Також вона одягла довгу дублянку з хутряною опушкою на рукавах і комірі і масивну хутряну шапку. Всю цю красу ведуча підкреслила яскраво-червоною помадою на губах і серйозним виразом обличчя.
"І шо його одіть на Великдень? У маминих шафах тільки таке. Так норм?" - прокоментувала знімок Леся.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Однією з перших на вражаючий аутфит Нікітюк відреагувала учасниця групи НеАнгели Слава Камінська.
"Леся Іванівна, візьми мене з собою гуляти", - попрохала співачка.
"а в тебе шапка з нутрії є?)" - відповіла їй на це ведуча, на що Слава з сумом поскаржилася, що тільки з видри.
Шанувальників вельми потішив подібний лук зірки і вони залишили їй багато веселих коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк в коротких шортах засвітила сідниці і розсекретила "карантинні" плани в ефірі зі Світланою Лободою.