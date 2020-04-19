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В маминих шафах тільки таке: Леся Нікітюк вразила "трендовим" луком на Великдень

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Теледіва приміряла вельми оригінальний наряд і повеселила шанувальників

Леся Нікітюк вирішила відправитися на самоізоляцію в свій рідний Хмельницький, де проводить її з рідними. Телеведуча зізналася, що стала набагато більше спати і готувати, але про фігуру теж не забуває і щодня займається спортом, щоб не набрати зайвого. Крім того, смішна Леді Ле любить приміряти стильний "карантинний" образ і повеселити своїх шанувальників.

Так, Леся замислилася, в чому ж їй відсвяткувати Великдень. Гарненько порившись по маминих шафах, артистка склала ефектний і трендовий лук, який справив фурор серед її фоловерів в Instagram.

На фото Нікітюк позує в чорній кофтині з бантиком, яка грайливо оголює частину живота, і велосипедках. Також вона одягла довгу дублянку з хутряною опушкою на рукавах і комірі і масивну хутряну шапку. Всю цю красу ведуча підкреслила яскраво-червоною помадою на губах і серйозним виразом обличчя.

"І шо його одіть на Великдень? У маминих шафах тільки таке. Так норм?" - прокоментувала знімок Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Однією з перших на вражаючий аутфит Нікітюк відреагувала учасниця групи НеАнгели Слава Камінська.

"Леся Іванівна, візьми мене з собою гуляти", - попрохала співачка.

"а в тебе шапка з нутрії є?)" - відповіла їй на це ведуча, на що Слава з сумом поскаржилася, що тільки з видри.

Шанувальників вельми потішив подібний лук зірки і вони залишили їй багато веселих коментарів.

  • Взагалі чудовий образ як на мене
  • Так зійде!!!!!
  • Класно
  • Ой Леся,з тобою не нудно.
  • А шо по селах , щоб показатись і шуби одівають.
  • Так,відмінно
  • Красуня
  • ідеально
  • В самий раз)))
  • Батюшкі сподобатися
  • Ого,ля яка шапка!
  • Таки так, імператриця
  • Шапка взагалі бестселер
  • Лесь тобі іде. Тікі якщо на базар сумку не забудь
  • Намиста ще потрібні. Їх не вистачає
  • Викопана доярка з хацапетівки

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в коротких шортах засвітила сідниці і розсекретила "карантинні" плани в ефірі зі Світланою Лободою.

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