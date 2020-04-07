ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тренды карантина: Леся Никитюк не может решить, в каком луке пойти за хлебом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 16:31
Тренды карантина: Леся Никитюк не может решить, в каком луке пойти за хлебом
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива попросила поклонников помочь ей определиться с нарядом

Леся Никитюк проводит карантин в родном Хмельницком, где развлекается, как может. Весьма скрасил и оживил ее самоизоляцию неожиданный звонок от кумира Джареда Лето, с которым телеведущей удалось немного поболтать в прямом эфире. Леди Ле никак не может забыть об этом радостном событии и даже веселит сеть забавными видеомонтажами их с американским актером "флирта". Кроме того, она выкладывает эффектные кадры из недавних фотосессий, будоража воображение фанов.

Но кушать надо даже звездам, так что Леся собралась сходить в магазин за хлебом. Звезда составила себе два "карантинных" образа по всем последним правилам, которые включают в себя обязательную маску на лице. Однако не смогла выбрать, в каком же из них отправиться "в люди" и обратилась за помощью к подписчикам своего Instagram.

Итак, в первом варианте Никитюк примерила соблазнительный total pink лук - шелковое платье-ночнушку с откровенным декольте и маской в тон. Второй наряд более практичен - на этот раз Леся предстала во всем черном: водолазке, резиновых перчатках и темных очках. А вместо маски юморная ведущая надела на голову лыжную балаклаву!

"В чому краще вийти за хлібом??? 1/2?" - поинтересовалась Леди Ле у поклонников.

Тренды карантина: Леся Никитюк не может решить, в каком луке пойти за хлебом

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили чувство юмора ведущей и оставили ей немало остроумных комментариев, некоторые посоветовали спросить у Джареда.

  • За хлібом другий, а от перший #оставайсядомасмужиком
  • Безопасней 2
  • 1. Бо мало лі ще Джареда зустрінеш, потім опять прийдеться орать "надо срочно распустить волосы"
  • Ох и глаза на первом фото ))) но за хлебом лучше как на втором фото ))) что б по дороге не украли ...
  • гола виходь
  • Сиди краще вдома! Хліб сама можеш спекти?
  • 1, все забудут про вирус )
  • Для здоровья лучше 2
  • красивей 1, но 2 безопаснее
  • Спитай у Джареда
  • Однозначно в першому)))то вже тепло на вулиці
  • Лучше хлеб не кушать..
  • Якщо Ви будете ходити за хлібом в наряді номер 1, то мені здається, що Джаред Лєто переїде в Києв назавжди
  • 1 но с перчатками
  • Перший варіант, пропустять без черги

Тренды карантина: Леся Никитюк не может решить, в каком луке пойти за хлебом

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что обольстительная Леся Никитюк похвасталась плоским животиком в бежевом топе на серии постельных снимков.

Что ты делаешь с мужчинами? Леся Никитюк в сетчатом боди эффектно оголила бедра Леся Никитюк показала "откровенный флирт" с Джаредом Лето и обидела Притулу
Новости Украины Леся Никитюкобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь