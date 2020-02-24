Мамина лапочка: Елена Кравец трогательно поздравила дочь с 17-летием 

Артистка Квартала-95 и Женского Квартал Елена Кравец, которая недавно поделилась забавным воспоминанием, когда впервые разрешила покрасить своей дочке Маше волосы в яркий цвет, опубликовала архивный кадр в Instagram , на котором смеющаяся Маша, еще совсем в юной девочкой, заснята в забавной позе. Под этим снимком она поздравила Машу с 17-летием, написав трогательные строки о ее детстве.

Маша Кравец (instagram.com/lennykravets)

"Твои взрослые фото сегодня легко найти в соцсетях, моя девочка. Ты бываешь на них разной: серьезной и задумчивой, яркой и артистичной, уверенной и стеснительной", - рассказала о чертах характера своей дочки Елена, - "Но сегодня я хочу, чтобы ты чувствовала себя так, как на этом фото — безмятежной хохотушкой по поводу и без, подставляющей пяточки солнцу и своему прекрасному возрасту! Люблю тебя еще до твоего дня рождения, Мешочек...Мама".

Фото: Маша Кравец (instagram.com/ma_kravets)

Артистка не раз говорила, что с детьми у нее трепетные и дружественные отношения, и хотя ее старшая дочь уже совсем взрослая, она все равно останется ее маленькой девочкой.

Подписчики присоединилась к пожеланиям звездной мамы и отметили, что такой артистизм и чувство юмора, как у Елены не мог не перейти по генам ее дочери.

С именинницей! Маша - прекрасная девочка! Счастья!

Поздравляем! Вашу доченьку с днём рождения. Чтобы она всегда была такой красивой и всегда на позитиве

С днем рождения твою красавицу Машу и всегда маленькую девочку, сколько бы ей не исполнялось

как трогательно

Есть основание полагать, что ч/ю передаётся по наследству

Стоит напомнить, что недавно Елена Кравец рассказала о своих жизненных ценных уроках. Она призналась, что без трудностей ее жизнь как бы замедляется и становится пресной.