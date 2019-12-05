ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"На самом деле сильная": Елена Кравец рассказала о ценных жизненных уроках

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.12.2019 - 11:41
"На самом деле сильная": Елена Кравец рассказала о ценных жизненных уроках
Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Шоувумен хочет отдать детей на танцы

Елена Кравец – не только "первая леди" Женского квартала и Квартала 95, но и яркая участница Танцев со звездами 2019, вокруг которой было немало споров в сети. Шоувумен покинула двенадцатый эфир проекта, что вызвало неоднозначную реакцию у юзеров. Впрочем, Елена позже призналась, что Танцы со звездами 2019 стали для нее ярким событием в жизни. В интервью глянцу Viva! она честно рассказала о том, как проект изменил ее жизнь и мирвозрение.

Шоувумен уверяет, что, покинув главный паркет страны, она стала сильнее и выносливее, а танец стал для нее сродни терапии и помог лучше понять взаимосвязь мужчины и женщины.

"Я поняла, что сильная на самом деле. Я поняла, что Иван Дорн очень правильно пел про "не надо стесняться". Я поняла, что парный танец – это лучший спорт и лучшая терапия для любой женщины. Многое поняла про свои взаимоотношения с мужчиной. Я поняла, что жизнь действительно одна, и не нужно тратить время на то, чтобы оставлять ее на потом. Нужно делать все здесь и сейчас", - поделилась философскими размышлениями артистка.

&quot;На самом деле сильная&quot;: Елена Кравец рассказала о ценных жизненных уроках

Елена Кравец вспомнила свое участие в шоу (instagram.com/lennykravets)

Главная леди Квартала призналась, что ее больше не пугают дедлайны, ведь они помогают быть максимально собранным, а любовь к танцам она хочет передать детям.

"Я осознала, что дедлайны – это хорошо, когда ты очень занят, когда у тебя мало времени на выполнение того или иного задания, то ты очень собран, сконцентрирован и многое успеваешь. Я поняла, что люди – это самое ценное в жизни любого и что отдам своих детей на бальные танцы, если они этого захотят", - призналась она.

&quot;На самом деле сильная&quot;: Елена Кравец рассказала о ценных жизненных уроках

Елена Кравец и Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Напомним, что Елена Кравец раскрыла подробности яркого свидания с мужем и поделилась хорошей семейной традицией.

"Самый сексуальный сезон": Кухар в пикантном платье откровенно высказалась о Танцах со звездами 2019 Танцы со звездами: финалистка проекта заговорила о романе с партнером
Новости Украины Елена КравецТанцы со звездами
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь